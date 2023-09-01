Завтраки, боулы и десерты: возле Ипподрома перезапустили кафе Bloom

На территории жилого комплекса «Лико-Град» перезапустили кафе Bloom. Теперь заведение имеет новую концепцию, меню и дизайн.

Перепуском занимался Яшви Трипатхи («Гималая», Balu, Samsara), пишет The Village Украина.

В новом дизайне заведения воссоздали атмосферу «летней кухни у бабушки», используя переделанную мебель.

В обновленном кафе предлагают завтраки, боулы, сэндвичи, круассаны, первые и основные блюда, десерты и кофе. Там есть вкусности и для животных, в частности беззерновое печенье и конфеты с уткой.

Цены: сырники с кокосовым йогуртом и карамелизированным персиком – 198 грн, боул с креветками – 298 грн, веганский боул – 175 грн, мелт с ростбифом – 225 грн, митболы с рисом – 255 грн, курица с ореховым соусом фильтр-кофе – 60 грн

Адрес: улица Михаила Ломоносова, 46/1

Режим работы: 8:00–21:00 (будние), 9:00–22:00 (выходные)

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Фото: Bloom