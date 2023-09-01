Завтраки, боулы и десерты: возле Ипподрома перезапустили кафе Bloom

70
Ирина Маймур
share share

На территории жилого комплекса «Лико-Град» перезапустили кафе Bloom. Теперь заведение имеет новую концепцию, меню и дизайн.

Перепуском занимался Яшви Трипатхи («Гималая», Balu, Samsara), пишет The Village Украина.

В новом дизайне заведения воссоздали атмосферу «летней кухни у бабушки», используя переделанную мебель.

В обновленном кафе предлагают завтраки, боулы, сэндвичи, круассаны, первые и основные блюда, десерты и кофе. Там есть вкусности и для животных, в частности беззерновое печенье и конфеты с уткой.

Цены: сырники с кокосовым йогуртом и карамелизированным персиком – 198 грн, боул с креветками – 298 грн, веганский боул – 175 грн, мелт с ростбифом – 225 грн, митболы с рисом – 255 грн, курица с ореховым соусом фильтр-кофе – 60 грн

Адрес: улица Михаила Ломоносова, 46/1

Режим работы: 8:00–21:00 (будние), 9:00–22:00 (выходные)

Instagram

Фото: Bloom

Опубликовано: 01 сентября 2023
share share
С сентября на маршруте №18 начали курсировать новые трамваи «Татра-Юг» С сентября на маршруте №18 начали курсировать новые трамваи «Татра-Юг» Львов появился на международной платформе популяризации архитектуры ар-нуво Львов появился на международной платформе популяризации архитектуры ар-нуво На Андреевском спуске во второй раз начали разбирать историческое здание На Андреевском спуске во второй раз начали разбирать историческое здание Киеву пытаются вернуть землю водного фонда на Святошино. Там построили самострой Киеву пытаются вернуть землю водного фонда на Святошино. Там построили самострой Три украинских фильма номинировали на премию Европейской киноакадемии Три украинских фильма номинировали на премию Европейской киноакадемии Киевсовет выделил еще 133 млн гривен на укрытие в учебных заведениях Киевсовет выделил еще 133 млн гривен на укрытие в учебных заведениях 30 заведений, которые открылись в Киеве в августе 30 заведений, которые открылись в Киеве в августе На Burning Man впервые сожгли украинскую скульптуру. Она напоминает тризуб На Burning Man впервые сожгли украинскую скульптуру. Она напоминает тризуб
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.