В Украине представили первый женский бронекостюм собственного производства.

В Украине впервые представили анатомический женский бронекостюм «Рута Люта».

Его создал украинский производитель современной технологической бронезащиты «Украинская Броня», сообщает «Женское ветеранское движение».

От мужского костюма отличается бронежилетом. Его разработали на основе анатомии и физиологии женского тела.

Бронекостюм значительно легче мужского и имеет увеличенную на 500% площадь противооблочной защиты по сравнению с баллистическими плитами. Это повышает шансы избежать ранений в условиях боевых действий, отмечают производители.

Костюм имеет карман для баллистической плиты, который вынесли наружу. Это делает изделие более комфортным для длительного ношения и помогает избежать натирания и нарушения кровообращения в области груди, поясняют в компании.

Костюм состоит из бронежилета, отдельных модулей, обеспечивающих защиту шеи, плеч, живота, паха и наружной части бедер, а также бронированного разгрузочного пояса с плечевыми лямками.

Костюм представлен в 4 размерах: XS, S, M, L и подойдет для женщин любого телосложения.

Купить бронекостюм «Рута Люта» можно на сайте производителя. Комплект не содержит бронеплит, их можно купить отдельно.

Фото: «Украинская Броня»