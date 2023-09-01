PepsiCo и Mars внесли в перечень международных спонсоров войны

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Ирина Маймур
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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американские корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Несмотря на заявления о сокращении бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производства, компании продолжают работать в России и платят налоги в бюджет страны-агрессоры.

Обе компании только увеличили свои доходы в России в 2022 году. Так, выручка ООО «Пепсико Холдингс» за 2022 год выросла до $2,6 млрд (или 176,5 млрд руб.), в том числе чистая прибыль — на 333%, до $525 млн по сравнению с 2021 годом. Налоги в бюджет России уплачены более чем на $115 млн (или 8,29 млрд руб.).

В марте 2022-го компания заявила о прекращении рекламной деятельности и производстве напитков в России. Однако уже в августе 2022 года производство напитков «7Up» и «Mirinda» под брендами «Evervess» и «Frustyle» возобновилось.

В марте 2023 года компания возобновила производство напитка «Pepsi» под брендами «Evervess» и «Любимый», а также запустила в стране новый бренд лимонада под названием «российский подарок».

Выручка ООО «Марс» за 2022 год выросла до $2,5 млрд (или 176,5 млрд руб.), чистая прибыль — на 59%, до $377 млн (или 27,2 млрд руб.), налогов уплачено в бюджет России свыше $93 млн (или 6,76 млрд. руб.).

Фото: Ja San Miguel/Unsplash

Опубликовано: 01 сентября 2023
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