Предприниматель из Харькова создал противоминные ботинки: как они работают

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Валерия Гуржий
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Предприниматель из Харькова Игорь Ефименко создал специальные противоминные ботинки после того, как его родственник подорвался на мине. Пока он единственный в Украине, кто делает сапоги, которым не страшны взрывы "лепестков" и "ведьм".

Об этом пишет ШоТам.

Спасатели из ГСЧС показали Игорю канадские противоминные сапоги. Таких уже не производят, поэтому через месяц Игорь с инженерами разработал собственную модель "Паук".

«Подорвали мину ПФМ-1 на испытаниях нашей защитной обуви. Ноги целые, нога целая, оторвался защитный элемент, который можно быстро заменить», – рассказывает предприниматель.

"Пауки" нужны, в частности, саперам и коммунальщикам, работающим на деоккупированных территориях.

«Благодаря конструкции обуви эпицентр взрыва удален от ноги сапера, что предотвращает травматическую ампутацию конечности. Испытаны минами ПФМ-1, ПМН-2 и миной ПМН», – говорит Игорь.

Стоят сапоги 15 000 гривен, это в разы дешевле зарубежных аналогов.

Игорь уже продал почти три сотни сапог, были и госзаказы, и отдельные от защитников и волонтеров. Но также регулярно получает просьбу бесплатно предоставить сапоги ВСУ, поэтому ищет донаторов. Кроме того, он готов расширить производство, потому открыт к сотрудничеству.

Фото: Бавовна

Опубликовано: 02 сентября 2023
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