На Вознесенском спуске открыли книжный магазин readellion

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Ирина Маймур
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Онлайн-книжный магазин readellion открыл первый в Киеве физический магазин на Вознесенском спуске, пишет DTF Magazine.

Пространство было создано по принципу модульности, чтобы затем его «можно было адаптировать под нужды в зависимости от количества представленных изданий и видения команды». Посредине помещения расположили остров-дисплей. Он может выполнять роль полки, а также поднимается к потолку, чтобы освободить пространство для ивентов.

Дизайном помещения занималось архитектурное бюро prototype.

В readellion можно купить журналы, книги и зины, в основном, в тематике дизайна и креативных индустрий. Издание предлагают как на украинском, так и на английском языке.

Также в книжном магазине планируют проводить офлайн-ивенты, в частности воркшопы, презентации и встречи.

Адрес: Вознесенский спуск, 23

Режим работы : вт–пт: с 14:00 до 19:00, сб–вс: с 16:00 до 19:00

Фото: DTF Magazine

Опубликовано: 04 сентября 2023
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