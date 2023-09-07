"Киев", "Экран", "Кинопанорама": Истории киевских кинотеатров, которых больше нет

За последние 10 лет старые киевские кинотеатры становились объектами не до конца понятных и не совсем прозрачных историй: застройщики и бизнесмены заглядывались на их землю, городские власти принимали противоречивые решения, а неравнодушные киевляне устраивали громкие акции протеста в их поддержку.

За некоторые из по-настоящему культовых столичных кинотеатров борьба продолжается и поныне. Вспомним о них и о тех, которые окончательно прекратили существование.

"Кинопанорама": самый большой зал в Союзе, автографы на стенах и концерты

В 1899 году киевский сахарозаводчик Лев Бродский построил на месте помещения по нынешнему адресу Шота Руставели, 19 Купеческий еврейский молитвенный дом и подарил его еврейской общине.

В 1933 году советские власти это заведение решительно закрыли, отобрали себе помещение и устроили там спортивный зал. Позже на этом месте разместился Дом культуры полиграфистов.

В 1958 году здесь открылся самый большой в Советском Союзе панорамный кинотеатр. В то время это было настоящее революционное событие: зрителей поразили большим вогнутым экраном высотой 8 метров, шириной 22,5 метра. Фильмы демонстрировали одновременно тремя кинопроекционными аппаратами, в зале установили фильмофонографы стереофонического звука и вмонтировали, как утверждалось, 96 динамиков.

Но эксперимент с панорамными фильмами длился недолго – в 1966 году из-за сложности их демонстрации «Кинопанорама» сменила формат, став широкоформатным кинотеатром. В 1982 году кинотеатр был переименован в «Коммунар», а в 1991 году ему вернули каноническое название.

"Кинопанорама" более позднего периода была своеобразным арт-объектом с двумя (в некоторые времена и с тремя) залами для показов. Тот случай, когда место называли «атмосферным»: украшенные киноафишами стены, стеклянные окошки касс, по лестнице вниз – почти подвальное помещение, где постоянно выстраивалась бесконечная очередь в бар. А на винтажных диванчиках, покрытых «шахматными» пледами, размещалась самая пестрая киевская публика.

Одна из главных "фишек" "Кинопанорами" - автографы известных украинских и зарубежных кинодеятелей прямо на стенах первого этажа. Богдан Ступка, Юрий Ильенко, Иван Драч, Маргарита Криницына, многие другие.

Специфика помещения заключалась в том, чтобы попасть в большой зал на 405 мест, необходимо было снова подняться по лестнице на второй этаж и уже там насладиться не только экраном с широкой проекцией, но и уникальной акустикой. Ее особенности отмечали музыканты с мировым именем, выступавшие в этом зале с концертами – финский модерновый виртуоз Джими Тенор и немецкий пианист-эксцентрик Gonzales.

Концерты, заседания тематических киноклубов, фестивали – «Docudays», короткометражных фильмов, показы «Молодости» – сформировали заведению репутацию арт-хаусного.

В 2008 году Киевсовет продал дом и землю под кинотеатром «для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального комплекса в составе объектов гостиничного, офисного, торгового назначения с подземным паркингом».

Через год мажоритарным обладателем помещения стала ISTIL Group, принадлежащая бизнесмену пакистанского происхождения Мохаммаду Захуру. В 2009 году Еврейская община Киева во главе с главным раввином Моше Асманом пыталась через суд вернуть помещение, но безуспешно.

С октября 2018 года "Кинопанорама" окончательно прекратила существование. А в 2023 году в одном из помещений бывшего кинотеатра открыли бар с винтажной мебелью .

«Украина»: самый большой цирк, желто-синий фасад и выступления диссидентов

В 1903 году на месте нынешнего помещения по улице Городецкого, 5 был построен конный "Цирк Крутикова", который назывался "Гиппо-Палас" и принадлежал известному дрессировщику лошадей Петру Крутикову.

Здание было сооружено в модном стиле модерн, а цирк был одним из крупнейших в Европе и мог вмещать одновременно 2 тысячи зрителей. В его стенах выступали силач и атлет Иван Поддубный, оперный певец Федор Шаляпин, писатели Владимир Маяковский и Александр Куприн.

В 1918 году в этом помещении избирали Гетманом Украины Павла Скоропадского. В 1941 году, при отступлении советских войск, здание цирка взорвали, а после окончания войны, в 1945 году, его разобрали до фундамента. Восстановлению оно не подлежало.

Здание Цирка Крутикова, на месте которого впоследствии будет построена "Кинопанорама"

26 мая 1964 года на этом месте был открыт первый в Украине широкоформатный кинотеатр, что было незаурядным событием для города.

Прежде всего, у нового помещения было оригинальное наружное оформление: его фасад украшал стеклянный эркер, в верхней части которого в витраже наблюдался профиль женщины в венке. По задумке она символизировала процветание Украины. Рядом с украинкой были размещены серп и молот, но у ее плеча кто-то наблюдательный увидел желто-синие оттенки, и витраж неформально окрестили «националистическим».

"Националистический" витраж

После реставрации кинотеатра в 1980-х скандальный витраж заменили орнаментальным панно.

И, возможно, сочетание цветов в оформлении кинотеатра было не случайным: националистический дух проник внутрь, ведь через год после открытия именно здесь произошло одно из самых громких диссидентских событий того времени.

В 1965 году, во время премьеры фильма «Тени забытых предков» литературный критик Иван Дзюба, аспрант-литературовед Василий Стус и журналист Вячеслав Чорновил призвали зрителей подняться в знак протестов против арестов украинских интеллектуалов. Работники кинотеатра включили в этот момент сирену, а затем музыку, чтобы заглушить непротокольное выступление. В результате помещение оперативно оцепили бойцы внутренних войск.

По своему профилю и формату Украина славилась премьерными показами, которые персонально посещали выдающиеся советские и иностранные кинохудожники.

В начале нового столетия кинотеатр был закрыт на реконструкцию. В феврале 2001-го он открылся с сияющими огнями на фасаде, актуальным модерновым интерьером, запахом попкорна и… меньшим количеством зрительских мест в обоих залах: в большом – 456 (вместо 663), в маленьком – 148 (вместо 220). После этого здесь состоялось много ярких премьерных показов, презентаций, вечеринок. Одним из первых кинотеатров после реконструкции посетил Жерар Жепардье.

В теплое время года журналистам, которые любили посещать кинопремьеры и фуршеты, был по душе балкончик второго этажа. Иногда на нем набивалось такое количество людей, что становилось страшно и за людей, и за балкон.

В 2004 году Киевсовет разрешил ООО «Кинопремьер» приватизировать кинотеатр «Украина» «с сохранением профиля деятельности». Но в октябре 2008 года тот же Киевсовет сменил целевое назначение, позволив строить на земельном участке, где расположен кинотеатр, многофункциональный торгово-офисный комплекс.

С 1 октября 2018 кинотеатр перестал функционировать.

«Киев»: помпезная архитектура, кинопремьеры и скандальное закрытие

В 1936 году в Киеве планировали построить первый двухзальный кинотеатр на 1200 мест, проект получил название «Форум». Начали строить, но быстро задуманное воплотить не удалось, и в планы вмешалась война. Но после ее завершения к идее снова вернулись, и в ноябре 1952 года на улице Большой Васильковской, 19 открылся кинотеатр «Киев».

Заведение, прежде всего, поразило киевлян своей архитектурой в стиле неоклассицизма с использованием элементов украинского декоративного искусства от архитекторов Алексея Тация и Василия Онащенко. Оно поражало не только снаружи, гармонично вписавшись среди других зданий центра города, но и внутри – парадная лестница, оригинальная лепнина, изящные узоры на потолках и шикарные огромные люстры на втором этаже.

При строительстве кинотеатра впервые в Украине применили специальную акустическую штукатурку, способствовавшую чистоте звука.

В начале 2000-х годов в кинотеатре состоялся капитальный ремонт и реконструкция здания, в 2002 году заработал «Красный зал» на 290 мест, а через год – «Синий зал» на 328 мест, в 2007 году появился зал «Синематека» 97 мест.

В 2008 году приказом Министерства культуры и туризма здание кинотеатра «Киев» признали памятником градостроительства и памятником архитектуры, через некоторое время заведение получило статус культурного центра. И в полной мере ему отвечал: здесь происходили основные показы «Молодости», фестивали европейского, американского, азиатского игрового и документального кино, торжественные кинопремьеры и узконаправленные тусовки поклонников арт-хауса «для своих» в «Синематеке».

В 2019 году культурный центр "Киев" внезапно прекратил свою работу. По официальной версии, у него истек срок арендного договора. В апреле 2019 года украинская киносеть Cinema City (владельцы – Борис Фуксман и Александр Роднянский) выиграла аукцион на аренду кинотеатра, предложив плату в 2 169 253 гривны ежемесячно сроком на 10 лет, но вскоре арендаторы отказались.

В июне кинотеатр был закрыт «на инвентаризацию», а рядом с ним начались продолжавшиеся два года акции протеста неравнодушных граждан в поддержку «Киева». 1 июня 2021 г суд Киева признал недействительным договор о передаче собственности кинотеатра в аренду ООО «Синема-Центр» и возобновил договор с предыдущими арендаторами – коллективом ООО «Культурный центр Кинотеатр Киев» до 4 января 2029 года.

Весной этого года в КГГА обнадеживающе заявили , что кинотеатр, принадлежащий муниципальной сети Киевкинофильм, сможет возобновить свою работу после проведения там ремонта. Впрочем, очевидно, уже без предыдущей команды.

«Экран»: громкий генератор, немецкая конюшня и медленное разрушение

В 1911 году инженер-строитель немецкого происхождения Илья Штейн начал строительство первого стационарного кинотеатра в Киеве на Брест-Литовском шоссе, 39, в районе дачного поселения Святошино. По одной из версий, жена Штейна Ида Марковна была владелицей публичного дома на улице Ямской и стала прототипом одной из героинь романа Александра Куприна «Яма».

Работа киноустановки в кинотеатре производилась от динамо-машины с приводом от керосинового двигателя, а грохот генератора очень не нравился святошинским дачникам. И после того, как они выразили свое недовольство, кинотеатр пришлось перенести в село Беличи.

В результате его снова вернули в первоначальное место и в 1917 году назвали Мираж. Затем переименовали в «Кинотеатр имени 1 Мая», оккупационные немецкие власти в 1943 году регулярно демонстрировали в нем немецкие фильмы. Старожилы рассказывали, что в этом помещении немцы во время Второй мировой размещали конюшню для лошадей, из-за чего заведение прозвали конюшней.

Свое название «Экран» получил в 1978 году после капитального ремонта, и с ним просуществовал до 2010 года. Интересно, что кинотеатр был последним, где производились рисованные афиши.

В феврале 2004 года Киевсовет принял решение о сносе кинотеатра в связи с будущим строительством жилого комплекса. Строительство, начавшееся через год, позжа остановили. По одной из версий – из-за экономического кризиса.

В 2013 году решение о сносе здания утратило силу. Показ киносеансов остановили в 2010 году из-за повреждения фундамента старого здания. Многострадальное помещение на Берестейском проспекте,117 и снаружи, и особенно внутри, находилось в ужасном и даже опасном для зрителей состоянии. В 2018 году там произошел пожар.

В 2017 году Киевский городской совет принял решение присоединить кинотеатр «Экран» к коммунальному предприятию «Киевкинофильм». Тогда еще раз было заявлено о восстановлении старейшего кинотеатра Киева. В 2021 году в городской администрации заявили, что власти хотят сохранить здание кинотеатра, а любые изменения внешнего вида будут согласовываться с киевлянами. Намерения возобновить кинотеатр продолжаются и поныне.

«Кинопалац»: всеукраинская сеть, издание о кино и "революционный" финал

В 1998 году польско-канадский кинопродюсер и бизнесмен украинского происхождения Богдан Батрух основал кинотеатральную сеть "Кинопалац". В том же году в Киеве на Институтской, 1 открыли первый кинотеатр сети. В результате она насчитывала более двадцати заведений по всей Украине, включая такие города как Донецк, Бердянск, Новая Каховка и другие.

Киевский «Кинопалац» с залом на 122 места стал одним из первых столичных кинотеатров с современной техникой и дизайном. В 2008 году кинотеатр реконструировали – заменили старые кресла и установили цифровой проектор Barco с технологией Dolby Digital Surround EX.

В помещении «Кинопалаца» с 2002 года также размещалась редакция русскоязычного издания о кино Cinema, которое издавала компания Батруха (в 2007 году журнал закрылся из-за неприбыльности, и в последние полгода выходил по-украински).

18 февраля 2014 года во время трагических событий Революции достоинства, когда силы внутренних войск напали на протестующих, находившихся в соседнем Октябрьском дворце, неизвестные ворвались в здание «Кинопалаца», разбили все внутри и выбили окна и двери. Затем, по свидетельству работников заведения, там поселились протестующие.

В одном из интервью того периода Батрух рассказывал, что из бара выпили весь алкоголь, а со склада исчезли сладости. Тогда же владелец «Кинопалаца» признался, что это никак не отразилось на его бизнесе, потому что кинотеатр был неприбыльным. «От того, что он не работает, мы скорее экономим, чем теряем», – отмечал Батрух. Киевский "Кинопалац" с тех пор не возобновлял свою работу.

Фото: Юлий Кудланик, Kyiv International Short Film Festival , Александр Лапшин , Дикарь Forever , Кинотеатр "Украина" , Культурный центр "Кинотеатр "Киев" , Елена Корусь, Бабель, Igor Turzh.