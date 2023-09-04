Действенные методы: как увеличить густоту волос

Мы часто стараемся улучшить свой внешний вид. Конечно, есть определенные генетические особенности и аспекты, ограниченные ими, однако при правильном отношении всегда можно выйти немного за пределы природных данных. Густота волос меняется в течение жизни. Они также стареют и редеют с возрастом. Уменьшение густоты еще может быть причиной определенных заболеваний, стресса, депрессии, гормональных изменений.

В любом случае, если прилагать усилия, вы непременно измените ситуацию к лучшему. Рассмотрим разные методы.

Профессиональный уход

Профессиональные шампуни, кондиционеры, маски, растительные масла, флюиды обеспечивают волосы необходимым количеством влаги и полезных компонентов. Главное — правильно выбрать нужный продукт. Сортируйте средства на EVA.UA в отдельной категории профессионального ухода, чтобы как можно точнее определить запрос.

Особенностью таких продуктов является направленность именно на улучшение состояния волос, а не мгновенный визуальный эффект, как у привычных шампуней из масс-маркета. Другие преимущества — пролонгированный эффект, а также специальный подход. То есть профессиональные средства решают конкретную задачу и предназначены именно для определенного типа волос с его особенностями и потребностями.

Дополнительные средства для стимулирования луковиц

Чтобы пробудить неактивные волосяные луковицы, тем самым увеличить общую густоту, используют перечную или мятную настойку. Его наносят каждый день утром или вечером. Средство в целом не пачкает волосы, возможно, немного ускоряет этот процесс. Но есть другая сторона — настойка со спиртом может вызвать сухость. Если от природы у вас сухие волосы, это опасный метод. Альтернативой может стать масляная настойка с перцем, но тогда придется ограничиться использованием только перед мытьем головы.

Есть еще один вариант, с которым рекомендуем быть осторожными. Сделайте водная настойка перца (можно использовать горошек) и добавьте его в шампунь. Количество регулируйте в соответствии со степенью чувствительности кожи. Обязательно смывайте такое средство большим количеством воды. Если чувствуете сильное жжение, смойте шампунем без перца. Важно помнить: ничего не делайте насильно. Чувствуете дискомфорт, боль и т. д. — это не ваш метод.

Щетка-дарсонваль

Ее используют для ускорения роста волос и увеличения их густоты. Щетка названа в честь французского физиолога и медика Альберта Дарсонваля, жившего в XIX веке. Он стоял у истоков электротерапии и внес важный вклад в развитие этих технологий. Прибор может способствовать расширению капилляров и улучшению кровообращения, оказывать антисептический эффект, стимулировать обменные процессы в клетках и улучшать восстановление.

Однако важно учитывать, что применение щетки должно быть осуществлено квалифицированным медицинским персоналом, поскольку неправильное использование может привести к раздражению кожи, ожогов или другим отрицательным последствиям. Перед этим необходимо проконсультироваться с врачом и получить рекомендации по применению прибора.

Косметологические процедуры

Питание и обновление кожи головы положительно влияет на волосы. Популярной процедурой является мезотерапия. Специальный витаминный коктейль через множество микроуколов проникает вглубь кожи. Процесс достаточно болезненный объективно, но в то же время эффективный. После мезотерапии волосы мгновенно становятся более гладкими, мягкими, ощущение сухости исчезает. Не мойте голову сразу, это может навредить: нивелировать эффект, вызвать воспаление и сильную боль. Очень похож на мезотерапию плазмолифтинг. Нужно взять кровь из вены, извлечь из нее плазму и сделать микроуколы. Восстановление после такое же, как и в случае первой процедуры.

Внимание! Не делайте этого без помощи других. Процедуры должен выполнять врач-трихолог.

Массаж

Периодически массируйте голову расческой с деревянными зубцами или пальцами. Такие действия способствуют улучшению кровообращения, а соответственно и лучшему росту.

Бережное отношение к волосам в повседневных условиях

Обратите внимание, как вы расчесываетесь. Всегда ли вы делаете это осторожно? Такое лишь кажется мелочью, но если при каждом расчесывании вырывать изрядную прядь, вряд ли волосы будут густыми. Выбирайте неточные резинки, без дополнительных элементов, которые вызывают травмы во время снятия. На ночь заплетайте косу или иначе прячьте волосы, чтобы во время активных ворочаний не запутать их.

Выбирайте безопасные и действенные методы ухода за волосами и кожей головы. Придерживайтесь во всем «золотой середины». Пусть ваши волосы будут красивыми, густыми и здоровыми!