На Хмельницкого открылось заведение «Министерство десертов» от команды «Министерства шаурмы»

5 сентября на улице Богдана Хмельницкого начало работу новое заведение «Министерство десертов».

После успешного старта и масштабирования «Министерства шаурмы» Евгений Таллер и Спартак Велишаев начали выводить новые форматы. Сначала они открыли «Министерство чебуреков», а на этой неделе еще и «Министерство десертов».

В новом заведении предлагают 10 видов завтраков (разнообразные «утренние тарелки», пурпурные панкейки, полента с абрикосом, овсянка трюфельная), десерты и выпечку. В меню несколько видов круассанов, шу, торты, пудинги и десерты в банках. Среди напитков предлагается кофе и вино.

Сейчас в честь открытия на странице заведения проводят розыгрыш подарков: торта, завтрака и ужина на двоих.

Цены: ванильный шу – 90 грн, торт «попкорн-карамель» – 225 грн, круассан черника-розмарин – 135 грн, капучино – 80 грн, бенедикт с лососем на хешбрауне – 380 грн, трюфельная овсянка – 200 грн, вишнями – 245 грн, полента с абрикосом в лавандовом сиропе – 180 грн.

Адрес: Богдана Хмельницкого, 32

Режим работы: ежедневно 8:00 – 20:00

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Фото: Instagram «Министерства десертов», tallertv