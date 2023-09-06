На ВДНГ открыли кофейню-скейтшоп Coffee Spot

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Ирина Маймур
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В урбан-парке на ВДНГ заработала кофейня-скейтшоп Coffee Spot.

Заведение открыли Pro Boardshop, занимающиеся продажей снаряжения для скейтбордов. Они преследовали цель познакомить горожан со скейтборд-культурой.

«Утром пробуждаем тебя ароматным кофе и кормлю десертами и сэндвичами, в обед даем отдохнуть от жары и наливаем прохладный лимонад, а вечером — подслушиваем твои разговоры с друзьями на лагере и помогаем выбрать скейтовый стаф», — говорят в заведении.

В Coffee Spot предлагают все виды кофейных напитков, в том числе и на растительном молоке. Также здесь есть матчи, лимонады, какао, комбуча и другие напитки. К ним можно заказать сэндвичи или десерты.

Цены: фильтр – 45/60 грн, капучино – 60/70 грн, матча-лате – 75 грн, какао – 55 грн, эспрессо-тоник – 85 грн, лимонады – 90 грн, чай – 50 грн

Адрес: проспект Академика Глушкова, 1 (20 павильон)

Режим работы: ежедневно 10:00 –22:00

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Фото: Coffee Spot

Опубликовано: 06 сентября 2023
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