На Большой Житомирской заработал десятый гриль-бар сети Gremio Grill

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Ирина Маймур
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На улице Большая Житомирская открыли десятое заведение сети Gremio Grill, пишет The Village Украина.

Там установили печи-хосперы на древесных углях, чтобы готовить для гостей здоровую пищу на огне.

Точки этой сети также работают против НСК «Олимпийский», на проспектах Победы и Григоренко, улицах Франко, Лобановского и Энтузиастов, а также в ТРЦ Retroville, Dream, Lavina и «Республика».

Цены: бургер «Гремио» – 180 грн, веган-бургер – 235 грн, салат с телятиной – 229 грн, шаурма с курицей – 160 грн, бокс «Семейный» – 970 грн, торт «Красный бархат» – 135 грн

Адрес: улица Большая Житомирская, 38

Режим работы: ежедневно 10:00 – 22:00

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Фото: Gremio Grill, The Village Украина

Опубликовано: 06 сентября 2023
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