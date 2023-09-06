На Большой Житомирской заработал десятый гриль-бар сети Gremio Grill

На улице Большая Житомирская открыли десятое заведение сети Gremio Grill, пишет The Village Украина.

Там установили печи-хосперы на древесных углях, чтобы готовить для гостей здоровую пищу на огне.

Точки этой сети также работают против НСК «Олимпийский», на проспектах Победы и Григоренко, улицах Франко, Лобановского и Энтузиастов, а также в ТРЦ Retroville, Dream, Lavina и «Республика».

Цены: бургер «Гремио» – 180 грн, веган-бургер – 235 грн, салат с телятиной – 229 грн, шаурма с курицей – 160 грн, бокс «Семейный» – 970 грн, торт «Красный бархат» – 135 грн

Адрес: улица Большая Житомирская, 38

Режим работы: ежедневно 10:00 – 22:00

Instagram

Фото: Gremio Grill, The Village Украина