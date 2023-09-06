В Украине появилась первая онлайн-радиостанция аудиокниг Slúhavka

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Ирина Маймур
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В Украине создали первую онлайн-радиостанцию аудиокниг Slúhavka.

Об этом сообщает издание «Детектор медиа».

Проект ставит перед собой задачу популяризировать украинскую литературу на внутреннем и внешнем рынках, а также диджитализировать печатные издания без сокращений или адаптации.

Авторы Slúhavka анонсируют обзоры книг, интервью с авторами, литературные передачи, детскую рубрику и профессионально изготовленные аудиокниги. Контент будут создаваться на киевской студии звукозаписи.

Пользователи Slúhavka смогут бесплатно слушать контент радиостанции на сайте, а также передавать эксклюзивные материалы, в частности литературные программы и обзоры книг, в записи на официальном ютуб-канале.

Над проектом работают Виктория Дилай, Евгений Москаленко, Виталий Микитенко и Сергей Бойко. К тому же к ним присоединились литературовед, редактор языковедческого проекта «Р.И.Д.» и поэтесса Валерия Сергеева, диктор, теле- и радиоведущая Анна Заклецкая, диктор, журналист и радиоведущий «Украинского радио» и радио «Луч» Денис Денисенко, пиарщица Мария Литинская, графический дизайнер Арсен Шумейко и звукоинженер Максим Паниматченко.

Фото: Alphacolor/Unsplash

Опубликовано: 06 сентября 2023
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