Студент Киевского политеха создал бот, мониторящий боевые частоты российской авиации

Студент Киевского политехнического института имени И. Сикорского ПИ Артем Левковский создал первый в мире сервис, мониторящий боевые частоты вражеской российской авиации.
Об этом сообщили в соцсетях КПИ им. Игоря Сикорского.
Артем разработал телеграмм-бот «Украинский Енот» . Он выполняет следующие функции:
«Если вас интересует, почему у нас такое название для бота, здесь все просто. В общем, это отсылка к ентоту Херсона, которого похитили орки», — пояснил Артем.
Фото: КПИ им. Игоря Сикорского, freestocks/Unsplash