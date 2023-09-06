Студент Киевского политеха создал бот, мониторящий боевые частоты российской авиации

Студент Киевского политехнического института имени И. Сикорского ПИ Артем Левковский создал первый в мире сервис, мониторящий боевые частоты вражеской российской авиации.

Об этом сообщили в соцсетях КПИ им. Игоря Сикорского.

Артем разработал телеграмм-бот «Украинский Енот» . Он выполняет следующие функции:

мониторит боевые частоты русской стратегической авиации и частоты черноморского флота;

определяет вероятную причину воздушной тревоги;

находит ближайшее к вам укрытие (ныне только в Киеве);

сообщает о громе, чтобы вы не перепутали грозу со взрывами;

мониторит радиационный фон и урон врага.

«Если вас интересует, почему у нас такое название для бота, здесь все просто. В общем, это отсылка к ентоту Херсона, которого похитили орки», — пояснил Артем.