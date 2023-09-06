Студент Киевского политеха создал бот, мониторящий боевые частоты российской авиации

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Ирина Маймур
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Студент Киевского политехнического института имени И. Сикорского ПИ Артем Левковский создал первый в мире сервис, мониторящий боевые частоты вражеской российской авиации.

Об этом сообщили в соцсетях КПИ им. Игоря Сикорского.

Артем разработал телеграмм-бот «Украинский Енот» . Он выполняет следующие функции:

  • мониторит боевые частоты русской стратегической авиации и частоты черноморского флота;
  • определяет вероятную причину воздушной тревоги;
  • находит ближайшее к вам укрытие (ныне только в Киеве);
  • сообщает о громе, чтобы вы не перепутали грозу со взрывами;
  • мониторит радиационный фон и урон врага.

«Если вас интересует, почему у нас такое название для бота, здесь все просто. В общем, это отсылка к ентоту Херсона, которого похитили орки», — пояснил Артем.

Фото: КПИ им. Игоря Сикорского, freestocks/Unsplash

Опубликовано: 06 сентября 2023
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