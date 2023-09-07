На Позняках заработала кофейня МАКАМО с кофе, десертами и вином

В августе на Позняках начала работу кофейня Макамо.
В заведении предлагают кофейные напитки, десерты, несколько видов столового вина от производителя «Шато Чизай» вместе с сыром камамбер или бри и клюквенным соусом.
Для гостей кафе оборудовали минибалкон с видом на улицу и поставили кресло-качели. Также в заведении есть книги и раскраски для малышей.
Макамо позиционирует себя как pet-friendly заведение.
Цены: эспрессо – 40 грн, капучино – 55 грн, латое – 60 грн, лимонад – 70 грн, мохито – 75 грн, макаронс – 55 грн, вино – 50 грн/100 мл.
Адрес: ул. Урловская, 5
Режим работы : пн-пт 08:00-21:00, сб-вс 09:00-21:00
Фото: МАКАМО