На Позняках заработала кофейня МАКАМО с кофе, десертами и вином

В августе на Позняках начала работу кофейня Макамо.

В заведении предлагают кофейные напитки, десерты, несколько видов столового вина от производителя «Шато Чизай» вместе с сыром камамбер или бри и клюквенным соусом.

Для гостей кафе оборудовали минибалкон с видом на улицу и поставили кресло-качели. Также в заведении есть книги и раскраски для малышей.

Макамо позиционирует себя как pet-friendly заведение.

Цены: эспрессо – 40 грн, капучино – 55 грн, латое – 60 грн, лимонад – 70 грн, мохито – 75 грн, макаронс – 55 грн, вино – 50 грн/100 мл.

Адрес: ул. Урловская, 5

Режим работы : пн-пт 08:00-21:00, сб-вс 09:00-21:00

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Фото: МАКАМО