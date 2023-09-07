Полноценное меню и подача с мороженым: в Ирпене открыли ресторан-джелатерию Gelarty

Возле Центрального парка в Ирпене начал работу ресторан Gelarty от крупнейшего украинского производителя крафтового мороженого Massimo Gelarty.

Это уже второе заведение этого бренда и единственное такого формата в Украине. Первый Gelarty ice cream studio & restaurant работает в ТРЦ Lavina.

В новом заведении предлагается полноценное меню с закусками, салатами, супами, пастами, мясом и рыбой. Все блюда подают вместе с гастрономическим мороженым.

С 10:00 до 14:00 в ресторане можно заказать сладкие завтраки. В будущем их сделают более ранними. Заведение предлагает «итальянскую кофейную классику» и фильтр. К тому же здесь готовят афогато и глясе.

В Gelarty есть 20 вкусов мягкого мороженого по выбору, десерты и суши из мороженого, эскимо, сорбета и мороженого to go в стеклянных банках.

Вскоре в заведении обустроят pet-station с водой и специальным мороженым для собак и енотов.

Цены: мороженое из черного хлеба с щепоткой соли — 65 гривен (за шарик), курбургер с куриным филе, беконом и мороженым BBQ — 269 грн, салат с тунцем и инжиром — 269 грн, бургер с моцареллой фри — 279 грн, ризотто с грибами и чипсами из эренгов с мороженым из трюфеля — 279 грн

Адрес: г. Ирпень, ул. Университетская, 3/7

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

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Фото: Gelarty