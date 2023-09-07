Украинские предприниматели снова могут регистрировать бизнес на Google-картах

Украинский бизнес сможет снова регистрировать бизнес и добавлять информацию о нем на Google-картах.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Теперь Google снова позволил добавлять новые объекты, оставлять комментарии и отзывы.

В апреле 2022 года Google заблокировал для Украины возможность пользоваться Google business и добавлять новые объекты на карты из-за факторов безопасности. Украинцы не могли публиковать отзывы, задавать вопросы и добавлять информацию о своем бизнесе.

Фото: Unsplash\Alex Dudar