Украинские предприниматели снова могут регистрировать бизнес на Google-картах

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Валерия Гуржий
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Украинский бизнес сможет снова регистрировать бизнес и добавлять информацию о нем на Google-картах.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Теперь Google снова позволил добавлять новые объекты, оставлять комментарии и отзывы.

В апреле 2022 года Google заблокировал для Украины возможность пользоваться Google business и добавлять новые объекты на карты из-за факторов безопасности. Украинцы не могли публиковать отзывы, задавать вопросы и добавлять информацию о своем бизнесе.

Фото: Unsplash\Alex Dudar

Опубликовано: 07 сентября 2023
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