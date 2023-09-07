Ресторан корейской кухни Arirang открылся возле КПИ с новой концепцией

Ресторан корейской кухни с более чем 20-летним стажем Arirang сменил локацию и концепцию.

1 сентября он открылся на Брестском проспекте, пишет The Village Украина.

После начала войны Arirang прекратил работу на улице Антоновича возле Лыбидской площади. Открыть его на том же месте не удалось.

В новом помещении возле КПИ почти 60 посадочных мест, большинство из которых за столами. Столы обустроили специально для корейского барбекю: они имеют металлическую поверхность и вытяжку сверху.

Главное отличие нового Arirang от старого – здесь все продумано для барбекю, рассказал The Village Украина владелец заведения Дмитрий Кан.

Среди прочего в меню ресторана есть пельмени (вареные, жареные или паровые тинманду) и 13 видов супов (обычная или большая порция). Алкоголя в заведении пока нет.

У Arirang работает еще и магазин. Там можно приобрести продукты из Кореи.

Цены: рамьон — 210 грн, чапче — 270/320 грн, токпокки — 285 грн, кимчи покум паб — 220 грн, кимбаб — 220 грн, бибим паб — 225 грн, пульгоги женсик — 240 грн, кун

Адрес: Берестейский проспект, 31

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 22:00

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Фото: Серж Хуцану для The Village Украина