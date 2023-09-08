С 2022 года доля украинских песен в хит-парадах YouTube выросла более чем на 50%

До полномасштабной войны на отечественный контент приходилось не более 10% позиций в хит-парадах YouTube, сейчас – 65%.

Об этом пишет "Экономическая правда".

В 2021 году доля русскоязычных песен в еженедельных чартах украинского YouTube составила 75%. Украиноязычной была только каждая десятая композиция. После 24 февраля 2022 украинский YouTube радикально изменился: отечественные исполнители заполонили чарты. Более того, в рейтинг стали попадать старые произведения опытных артистов.

К тому же количество украиноязычных певцов и певиц, побывавших в отечественных чартах в 2022 году, выросло с 40 до 135. Доля их песен в сотне лучших выросла с 10% до 55%, а в 2023 году – до 65%.

К тому же, украинские артисты отвоевали не только месяца в рейтинге, но и просмотры. В 2021 году русскоязычный контент в Украине суммарно просмотрели почти 1,5 млрд раз, отечественный – всего 194 млн. В первые восемь месяцев 2023 года фиксируется обратная тенденция: 148 млн против 812 млн соответственно. Кроме того, отечественный песенный рынок стал более самобытным и избавился от устаревшего наследия.

Фото: Unsplash\Alexander Shatov