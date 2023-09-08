Украинская дизайнер начала возобновлять мозаику на заброшенных остановках

Украинская дизайнер и мастер Надин Ставицкая восстанавливает заброшенные остановки с мозаикой на Хмельнитчине и Буковине.

Своими работами она делится в Tik Tok.

Недавно Надин Ставицкая начала марафон уборки мозаичных остановок мастера Ивана Кляпетуры родом из Хмельнитчины из села Колыбаевка.

Первая остановка была Четыре Корчмы, там убрали остатки бумаги, траву и мусор. Далее немного очистили от новых реклам мозаичную остановку в селе Жванец и последняя остановка - селе Гавриловцы, где пришлось немного попотеть, чтобы отчистить слой клея.