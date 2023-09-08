Украинская дизайнер начала возобновлять мозаику на заброшенных остановках

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Валерия Гуржий
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Украинская дизайнер и мастер Надин Ставицкая восстанавливает заброшенные остановки с мозаикой на Хмельнитчине и Буковине.

Своими работами она делится в Tik Tok.

@nadinstavytska28

Розпочинаємо марафон прибирання мозаїчних зупинок майстра Івана Кляпетури родом з Хмельниччини з села Колибаївка. Перша зупинка була Чотири Корчми, там прибрали залишки паперу, траву та сміття. Також трохи очистили від нових реклам мозаїчну зупинку в с. Жванець та остання зупинка с. Гаврилівці, де прийшлось трохи попотіти, щоб відчистити шар клею. #буковина #хмельницький #хотин #мозаїка #зупинказмозаїкою #мистецтвоукраїни #мозаїкикляпетури

Порізала пальчик - Sofia Leshyshak

Недавно Надин Ставицкая начала марафон уборки мозаичных остановок мастера Ивана Кляпетуры родом из Хмельнитчины из села Колыбаевка.

Первая остановка была Четыре Корчмы, там убрали остатки бумаги, траву и мусор. Далее немного очистили от новых реклам мозаичную остановку в селе Жванец и последняя остановка - селе Гавриловцы, где пришлось немного попотеть, чтобы отчистить слой клея.

Опубликовано: 08 сентября 2023
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