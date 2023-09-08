"Укрзализныця" окончательно дерусифицировала проездные билеты

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Валерия Гуржий
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В "Укрзализныце" исправили техническую ошибку в системе сервиса приобретения электронных проездных документов, из-за которой часть информации на билетах пассажиров могла быть выполнена на негосударственном языке.

Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

В конце июля обнаружили, что в посадочном документе международного сообщения сведения для пассажира, условные отметки и типы вагонов представлены исключительно на негосударственном языке.

Факт представления информации на билетах информации на негосударственном языке в УЗ объяснили технической ошибкой в системе сервиса приобретения электронных проездных документов, которая оперативно была исправлена.

Фото: Укрзализныця

Опубликовано: 08 сентября 2023
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