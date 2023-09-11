От балеток до сапог: 8 украинских брендов обуви на осень

Августовская жара сменилась сентябрьской прохладой, а значит осенней обуви не долго осталось ждать своего выхода. Собрали украинские бренды, в которых можно найти трендовую, теплую и удобную пару на осень: от балеток до брутальных сапог на разный бюджет.

«Икос»

Луцкий бренд «Икос» – это семейное дело, история которого насчитывает уже более 20 лет. Все началось с Ивана Ковальчука, который вместе с супругой Светланой принялся шить обувь в комнате общежития. Годы кропотливого труда превратили маленькое семейное дело в крупное компьютеризированное производство обуви. И все благодаря семейному подходу. Семейность можно отследить даже в названии бренда, ведь это первые буквы имен основателей.

Если вы ищете обувь на осень, обязательно заглядывайте в «Икос». Среди наших безоговорочных фаворитов: мери джейн в коричневых цветах на массивной подошве, рыжие балетки с квадратным мысом, T-bar цвета вишни и белые кеды с сине-желтым швом. Особенно советуем лимитированные лоферы-сабо «Йду жити» в цветах, символизирующих особые места Украины, в частности, модели в цветах Фосфатных гор, Карпатских лесов, Олешковских песков и Лемурийского озера.

Цены: лоферы-сабо «Йду жити» — 2600 грн, T-bar цвета вишни — 2800 грн, кеды с сине-желтым швом — 2240 грн

Где купить: сайт , Луцк, ул. Леси Украинки, 49

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Kachorovska

Семья Качоровских начала производить обувь еще в далеком 1957 году. Основательница современного бренда Kachorovska Алина Качоровская – представительница третьего поколения своей семьи. Еще учась в университете, девушка открыла в столице первое ателье. Там она принимала заказ, а обувь производила мама Алины в Житомире. Впоследствии мир увидел бренд Kachorovska, известный не только в Украине, но и за ее пределами. Сегодня он создает не только обувь, но и сумки и одежду.

Недавно бренд Kachorovska представил новый дизайн своих ковбоек с новой удобной колодкой. Наши фавориты – модель из молочной замшевой кожи с красной и голубой окантовкой, а также пара из винтажной кожи золотого цвета.

Также хорошими обувными компаньонами к осени станут черные лоферы с блеском и ботильоны по ноге голубого, темно-красного и медового оттенков.

Цены: ковбойки Cherilyn из винтажной кожи золотого цвета — 6900 грн, ботильоны Blanca из кожи медового цвета — 6900 грн, ботильоны Blanca темно-красные с блеском — 6900 грн, лоферы Seleste черные с блеском — 5900 грн

Где купить: сайт ; Киев, ул. Большая Васильковская, 14; Киев, ул.Боричев Тик, 35А; Одесса, ул. Бунина, 19

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Melly

Молодежный бренд Melly в 2001 году основали создатели Kachorovska. В его коллекциях делают ставку на тренд и демократические цены. В то же время, качество изделий так же, как и в Kachorovska, на высшем уровне. Обувь изготовляют исключительно из кожи, используя качественные материалы и фурнитуру, а каждая пара имеет удобную для ношения колодку.

Главный хит осеннего сезона от Melly – это балетки на ремешке с металлической пряжкой в форме сердца. Цвета обуви можно выбрать по своему вкусу: есть розовый металлик, черные и черные с блеском. Также рекомендуем обратить внимание на лоферы с массивной подошвой с декоративным сердцем.

Цены: балетки Harty (розовый металлик, черные или черные с блеском) – 2990 грн, лоферы Poppy – 3490 грн.

Где купить: сайт ; Киев, ул. Боричев Ток, 35А

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COOSH

Украинский бренд COOSH основала известная инфлюэнсерка из Тернополя Алина Френдий. Коллекции марки создают так, чтобы из них можно было легко составить базовый сезонный гардероб. Поэтому у COOSH есть буквально все, включая обувь.

Наши фавориты на осень – туфли на каблуке с квадратным носом, укороченные и высокие кожаные ковбойки, а также черно-белые лоферы.

Цены: туфли на каблуке с квадратным носом — 3990 грн, лоферы со вставкой — 3200 грн, высокие ковбойки из натуральной кожи — 5500 грн, укороченные ковбойки — 4200 грн

Где купить: сайт; Киев, ул. Саксаганского, 22; Тернополь, ТЦ «Подоляны», ул. Текстильная, 28 ч; Тернополь, ул. Елены Кульчицкой, 3; Львов, ул. Леси Украинки, 28

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Artell

Artell — это созданная в 2014 году столичная семейная мастерская, не только имеющая широкую линейку налицо, но и отшивающую женскую и мужскую обувь на заказ.

Обувь бренда производится вручную, даже прошивка подошвы в кедах. Главными критериями в создании изделий владельцы называют желание носить их самому. Поэтому тщательно прорабатывают не только дизайн, но и качество подкладки, мягкость стельок и удобство колодок.

Среди наших осенних фаворитов Artell – черно-белые кожаные лоферы, замшевые балетки шоколадного цвета и черные сабо из искусственного меха.

Цены: черные сабо из искусственного меха – 3100 грн, черно-белые лоферы – 3800 грн, замшевые балетки шоколадного цвета – 3300 грн

Где купить: etsy; Киев, ул. Большая Васильковская, 84

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HVÓYA

Бренд HVÓYA акцентирует в своей обуви на миксе комфорта, лаконичности и женственности. В основном их изделия спокойных и сложных оттенков, в духе 80-х и 90-х и имеют каблуки.

На осень бренд предлагает невесомые балетки SUNLIGHT, декорированные украшением. Она символизирует солнце на рассвете и сделана вручную из серебра 925 пробы и позолоты 18 карат. Также интересны балетки MOONLIGHT, DI и SATIE разных цветов.

Цены: балетки SUNLIGHT – 5800 грн, балетки MOONLIGHT – 5800 грн, балетки DI – 4100 грн, балетки SATIE – 4700 грн

Где купить: сайт; Киев, ул. Большая Житомирская, 30А

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ESTRO

Уже более 10 лет украинский бренд обуви, сумок и аксессуаров ESTRO представляет из сезона в сезон новые коллекции. Магазины марки можно посетить уже в 11 городах Украины, в частности, в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Виннице, Житомире, Ровно, Ивано-Франковске, Черновцах и Одессе.

Мягкие лоферы – одна из визиток бренда и изюминка их осенней коллекции. Также рекомендуем обратить внимание на ковбойки с винтажными потертостями и высокие бежевые лоферы.

Цены: черные лоферы – 4550 грн (по скидке), ковбойки с винтажными потертостями – 5590 грн (по скидке), высокие бежевые лоферы – 3750 грн (по скидке)

Где купить: сайт; Киев, ул. Антоновича, 176; Киев, Днепровская набережная, 12; Киев, проспект Оболонский, 1Б; Киев, ул. Берковецкая, 6Д; Киев, проспект Степана Бандеры, 36; Киев, Кольцевая дорога, 1; Киев, проспект Правды, 47; Киев, ул. Игната Хоткевича, 1В, а также в магазинах в 10 городах Украины

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TUEAM’S

Львовский бренд TUEAM'S вручную производит исключительно трендовые модели обуви и сумок. Предлагаем выбирать на осень изысканные балетки с кожаным шнурком. Их эластичная подошва изготовлена из тунита. Это резина с добавлением кожаных волокон, придающих подошве жесткости и пластичности.

Еще одна супертрендовая модель от TUEAM'S — stretch boots в четырех цветах. Эффектнее всего смотрятся ботильоны в темно-красном оттенке.

Цены: балетки с кожаным шнурком – 5400 грн, stretch boots – 137$

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