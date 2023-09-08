ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в список ценностей под усиленной защитой

ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в Международный список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

Речь идет о следующих объектах:

Собор Святой Софии и связанные с ним монастырские постройки, Киево-Печерская Лавра;

Львов – Ансамбль исторического центра;

Деревянные церкви карпатского региона. Ясинянская церковь Вознесения Господня;

Деревянные церкви карпатского региона. Жовковская церковь Пресвятой Троицы;

Деревянные церкви карпатского региона. Матковская церковь Введение во храм Пресвятой Богородицы;

Деревянные церкви карпатского региона. Нижневербежская церковь Рождества Пресвятой Богородицы;

Деревянные церкви карпатского региона. Потелецкая церковь Сослание Святого Духа;

Деревянные церкви карпатского региона. Рогатин – церковь Сослания Святого Духа;

резиденция Буковинских и Далматинских митрополитов;

Геодезическая дуга Струве – Екатериновка;

Геодезическая дуга Струве – Барановка;

Геодезическая дуга Струве – Фельштын;

Геодезическая дуга Струве – Старо-Некрасовка;

астрономическая обсерватория Киевского национального университета;

Культурный ландшафт каньона в Каменце-Подольском;

Дендрологический парк "Софиевка";

Госпром (здание Государственной промышленности);

Научно-исследовательский институт (НИИ) Астрономическая обсерватория Одесского национального университета;

Научно-исследовательский институт (НИИ) Николаевская астрономическая обсерватория;

Могила Тараса Шевченко и Государственный историко-естественный музей-заповедник.

Фото: I go to world