ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в список ценностей под усиленной защитой

ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в Международный список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой.
Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.
Речь идет о следующих объектах:
- Собор Святой Софии и связанные с ним монастырские постройки, Киево-Печерская Лавра;
- Львов – Ансамбль исторического центра;
- Деревянные церкви карпатского региона. Ясинянская церковь Вознесения Господня;
- Деревянные церкви карпатского региона. Жовковская церковь Пресвятой Троицы;
- Деревянные церкви карпатского региона. Матковская церковь Введение во храм Пресвятой Богородицы;
- Деревянные церкви карпатского региона. Нижневербежская церковь Рождества Пресвятой Богородицы;
- Деревянные церкви карпатского региона. Потелецкая церковь Сослание Святого Духа;
- Деревянные церкви карпатского региона. Рогатин – церковь Сослания Святого Духа;
- резиденция Буковинских и Далматинских митрополитов;
- Геодезическая дуга Струве – Екатериновка;
- Геодезическая дуга Струве – Барановка;
- Геодезическая дуга Струве – Фельштын;
- Геодезическая дуга Струве – Старо-Некрасовка;
- астрономическая обсерватория Киевского национального университета;
- Культурный ландшафт каньона в Каменце-Подольском;
- Дендрологический парк "Софиевка";
- Госпром (здание Государственной промышленности);
- Научно-исследовательский институт (НИИ) Астрономическая обсерватория Одесского национального университета;
- Научно-исследовательский институт (НИИ) Николаевская астрономическая обсерватория;
- Могила Тараса Шевченко и Государственный историко-естественный музей-заповедник.
Фото: I go to world