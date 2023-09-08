ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в список ценностей под усиленной защитой

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Валерия Гуржий
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ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в Международный список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

Речь идет о следующих объектах:

  • Собор Святой Софии и связанные с ним монастырские постройки, Киево-Печерская Лавра;
  • Львов – Ансамбль исторического центра;
  • Деревянные церкви карпатского региона. Ясинянская церковь Вознесения Господня;
  • Деревянные церкви карпатского региона. Жовковская церковь Пресвятой Троицы;
  • Деревянные церкви карпатского региона. Матковская церковь Введение во храм Пресвятой Богородицы;
  • Деревянные церкви карпатского региона. Нижневербежская церковь Рождества Пресвятой Богородицы;
  • Деревянные церкви карпатского региона. Потелецкая церковь Сослание Святого Духа;
  • Деревянные церкви карпатского региона. Рогатин – церковь Сослания Святого Духа;
  • резиденция Буковинских и Далматинских митрополитов;
  • Геодезическая дуга Струве – Екатериновка;
  • Геодезическая дуга Струве – Барановка;
  • Геодезическая дуга Струве – Фельштын;
  • Геодезическая дуга Струве – Старо-Некрасовка;
  • астрономическая обсерватория Киевского национального университета;
  • Культурный ландшафт каньона в Каменце-Подольском;
  • Дендрологический парк "Софиевка";
  • Госпром (здание Государственной промышленности);
  • Научно-исследовательский институт (НИИ) Астрономическая обсерватория Одесского национального университета;
  • Научно-исследовательский институт (НИИ) Николаевская астрономическая обсерватория;
  • Могила Тараса Шевченко и Государственный историко-естественный музей-заповедник.

Фото: I go to world

Опубликовано: 08 сентября 2023
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