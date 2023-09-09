В Киевской области насыпали дорогу прямо посреди озера, чтобы сократить путь к укрытию: подробности

В Калиновке, что в Фастовском районе, чтобы сократить путь к укрытию, насыпали дорогу прямо посреди озера, чем разделили его пополам.
Об этом сообщила активист Людмила Першин.
На ситуацию отреагировали в Калиновском поселковом совете и заявили, что задача обустроенного пешеходного прохода через озеро – "сократить маршрут движения до укрытия для жителей городка, в том числе и для детей в учебное заведение".
"Такое решение позволяет за 2 минуты пешего хода попасть в укрытие вместо 10-15 минут, как было до этого", - сообщили в поселковом совете.
В комментариях под сообщением люди выражают недовольство и выступают против уничтожения озера. Они призывают полицию и прокуратуру обратить внимание на "превышение полномочий Калиновского поселкового совета".
Фото: Людмила Першин