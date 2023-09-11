«Айфончик и пончик»: Ponchyk Boy и «Техно Ёж» открыли в ЦУМе общее заведение

В ЦУМе открылось заведение Ponchyk Boy. На этот раз Ponchyk Boy появился в коллаборации с сетью «Техно Ёж», компанией, специализирующейся на гаджетах и аксессуарах.



Основатели называют новый формат «Айфончик та Пончик».

Гостям предлагают золотой пончик Том и всевозможные аксессуары и новинки техники Apple.

«Айфончик та Пончик» — первый такой формат в Украине и мире. Сейчас место работает в тестовом режиме. Официальное открытие намечено на 15 сентября.

Это уже третье заведение Ponchyk Boy, которое открыли в Киеве за последние полтора года. А для Техно Ежа это четвертый большой магазин в центре столицы.

«ЦУМ – это место в сердце столицы. Мы не стесняемся быть заметными, поэтому выбрали его», — рассказывает соучредитель Ponchyk Boy и маркетолог «Техно Ежа» Саша Жиляев.

Дизайн пространства разработал архитектор Никита Фиоктистов. До этого он работал над флагманскими магазинами «Техно Ежа» в Харькове и Киеве и заведениями «Любимый дядя», «ЖЗЛ», «Итальянская редакция» и другими.

Корнер стал первым в ЦУМе магазином с техникой Apple и аксессуарами для нее. В нем будут доступны все сервисы и услуги, которые предлагает «Техно Ёж». В частности, серия авторских чехлов собственного дизайна. Также учредители обещают специальные цены на свои товары.

«Здесь вы можете выпить кофе и перекусить, пока вам меняют стекло на айфоне или настраивают новый гаджет», — рассказывают учредители.

Специально для центрального универмага шеф-повар Ponchyk Boy Алексей Маурин разработал новинку – золотой шоколадный пончик Том.

Цены: пончик «маслоТОМ» с заварным кремом и джемом из черной смородины — 89 грн, пончик «Назар» с абрикосовым джемом — 99 грн, пончик «Эмиль» в шоколадной глазури — 79 грн

Адрес: ул. Крещатик, 38 (6 этаж, фудкорт)

Режим работы: ежедневно 10:00 — 22:00

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Фото: Ponchyk Boy