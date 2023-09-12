На Лютеранской открыли украинский стритфуд с бургерами ETNOS

На улице Лютеранской в тестовом режиме приступил к работе новый «украинский стритфуд» ETNOS.

В меню заведения – бургеры с локальными продуктами и пиво от крафтовых пивоварен.

Сейчас основная линейка насчитывает 5 бургеров: в «Бессарабский» бургер добавляют соус — вариацию на тему манджи, для «Нежинского» делают соус на основе маринованных огурцов. К бургерам можно заказать картофель, пиво и лимонады.

Цены: бургер «Нежинский» с говядиной, чедером, овощами и фирменным соусом на основе маринованных огурцов – 210 грн, картофель по-крестьянски – 65 грн, батат – 150 грн, пиво Dnipro city MOVA – 110 грн, лимонад «Журав - 75 грн.

Адрес: Лютеранская, 10А

Режим работы: 12:00 - 22:00

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Фото: ETNOS