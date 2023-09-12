У Львовской площади заработало кафе «Киевгаз» с джанк-фуд кухней и «бердичевским» пивом

На улице Сечевых Стрельцов в тестовом режиме заработало кафе «Киевгаз».

«Киевгаз» — это соседский бар на районе, с хаус коктейлями, "бердичевским" пивом на разлив и джанк фуд кухней», — рассказал Юрий Мельник в комментарии The Village Украина.

В заведении предлагают отведать бань ми, сэндвичи, бургеры, супы и картофель фри в виде смайлика. К блюдам можно заказать вино, пиво, текилу, сидр, коктейли и лимонады.

Дизайн интерьера кафе занималась студия AKZ Architecture.

В выходные в Киевгаз планируют проводить вечеринки.

Цены: бань ми из тофу — 250 грн, батат с медово-горчичным соусом — 165 грн, тако с креветками — 260 грн, картофель фри — 120 грн, «бердичевское пиво» — 80 грн, хаус-коктейли — 220 грн, коктейль «Шери Лейди» — 220 грн

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 14

Режим работы: 15:00–23:00

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Фото: «Киевгаз», Юрий Мельник