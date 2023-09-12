В Украине выпустили фотокнигу Old Khata Book со снимками аутентичных сельских хат

Издательство «Лодка» выпустило арт-бук Old Khata Book с фотографиями аутентичных сельских хат.

Его создали авторы проекта Old Khata Project — фотограф Анна Ильченко и журналистка Светлана Ославская. В 2020-2023 годах они объездили почти 100 сел Украины, чтобы запечатлеть на фото аутентичные хаты. Ведь этот пласт украинской культуры сменяет время и разрушает война.

В книгу вошли не только фотографии, но и фрагменты интервью с хозяевами хат. Хотя авторы и начинали свои беседы с вопросов о жилье, обычно все заканчивалось монологами людей о жизни в целом.

У Old Khata Book есть перевод всех текстов на английский язык. Он находится в конце книги.

Арт-бук стоит 1100 гривен. Его можно приобрести по ссылке.

Фото: Old Khata Book