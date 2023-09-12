На Печерске открыли коктейльный бар 2/1 Wine & Cocktail от сети Konteyner

В Печерском районе заработал в тестовом режиме коктейльный бар 2/1 Wine&Cocktail от сети Konteyner.

«Коктейльная карта проста и понятна – несколько вариантов Old Fashioned, Martini, Negroni и чистый алкоголь – крепкий и легче. Максимально понятно, без лишних украшений – чистый вкус классики. И по очень демократичным ценам», — рассказывают в заведении.

Владельцы отмечают, что 2/1 Wine & Cocktail – это не стандартный бар, где между барменом и гостями – стойка, за которую нельзя заходить. Гостям предлагают представить, что они в гостях на большой кухне с центральным островком, а бармен – это владелец квартиры.

Среди напитков здесь предлагают коктейли, вино, пиво, крепкий алкоголь и безалкогольные напитки. К ним можно заказать закуски.

Цены: коктейль Boulevardier – 130 грн, коктейль Hugo – 150 грн, коктейль Dry Martini – 120 грн, бокал вина Castello di Radda Chianti Classico – 165 грн, сыр Bergader, вяленые томаты, гресиные – 160 грн

Адрес: ул. Академика Филатова, 2/1

Режим работы: пн — пт с 16:00 до 22:00; сб — вс с 13:00 до 22:00

Instagram

Фото: 2/1 Wine & Cocktail