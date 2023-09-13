У метро «Выдубичи» открыли кофейню Bo.Coffee с кофе, круасанами и завтраками

На территории ЖК Svitlo Park возле станции метро «Выдубичи» начало работу кофейня Bo.Coffee.

В настоящее время она работает в тестовом режиме, пишет The Village Украина.

Владельцы заведения — два друга, Андрей и Александр. Они решили создать «атмосферное пространство с крутым сервисом и качественным продуктом, где собирается дружеская тусовка». Поэтому и выбрали название Bo: в английском сленге это слово значит «друг» или «товарищ».

Интерьер кафе с декором в виде ковров создала студия дизайна Mira Architect.

В заведении предлагают кофе, круассаны, макароны и завтраки. В будущем Bo.Coffee хочет сотрудничать со столичными пекарнями.

К тому же в кафе планируют организовывать различные мероприятия.

Цены: эспрессо — 45 грн, допио — 55 грн, капучино — 60 грн, латте — 65 грн, флэт-вайт — 70 грн, фильтр — 60 грн

Адрес: ЖК Svitlo Park

Режим работы: 08:00–21:00 (будни); 09:00–21:00 (выходные)

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Фото: Bo.Coffee, The Village Украина