Два проекта украинских дизайнеров попали в лонглист лучших интерьеров Dezeen Awards 2023

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Ирина Маймур
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Два интерьера украинских студий попали в длинный список лучших проектов по версии издания об архитектуре и дизайне Dezeen.

Это работы Yod Group и Makhno Studio.

В категории Hotel and Short Stay Interior отметили проект студии Yod Group. Речь идет об отеле Hay Boutique Hotel в Полянице Ивано-Франковской области.

Его интерьеры интерпретируют традиционные украинские ремесла, в частности, деревообработку, ткачество и кузнечное дело.

Проект Makhno Studio попал в длинный список в номинации Home Interior. Это дизайн-проект для частного дома в Козине под названием Mureli House.

По-украински «мурели» означает «абрикосы», отмечают в описании работы. Интерьер завершили за два месяца до начала полномасштабного российского вторжения.

Фото: Отель Boytique by YOD Group, Makhno Studio

Опубликовано: 13 сентября 2023
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