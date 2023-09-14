На Троещине открывают первый профессиональный театр

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Ирина Маймур
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В Киеве появится новое художественное пространство «Театр на Троещине».

Он разместится на улице Градинской, 5, пишет «Лирум».

Это первый профессиональный театр на Троещине с репертуаром для детей и взрослых. На сцене заведения будут показывать комедии и драмы от Театра на Михайловской, постановки для детей от Театра «Солнышко» и спектакли других театров.

На базе места будет действовать детская актерская студия. К тому же, в театре будут организовывать мастер-классы, стендап-шоу, семейные праздники и поэтические вечера.

Часть вырученных из спектаклей средств будут отдавать в поддержку ВСУ и волонтерских организаций, в частности, в помогающий фонд «Художественное украинское движение» (МУР) детям-сиротам, детям из малообеспеченных и многодетных семей и детям-переселенцам.

Официальное открытие театра намечено на 16 сентября. В этом месяце в пространстве пройдет восемь представлений. Купить билеты на них можно по ссылке.

Фото: «Театр на Троещине»

Опубликовано: 14 сентября 2023
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