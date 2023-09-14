На Троещине открывают первый профессиональный театр

В Киеве появится новое художественное пространство «Театр на Троещине».
Он разместится на улице Градинской, 5, пишет «Лирум».
Это первый профессиональный театр на Троещине с репертуаром для детей и взрослых. На сцене заведения будут показывать комедии и драмы от Театра на Михайловской, постановки для детей от Театра «Солнышко» и спектакли других театров.
На базе места будет действовать детская актерская студия. К тому же, в театре будут организовывать мастер-классы, стендап-шоу, семейные праздники и поэтические вечера.
Часть вырученных из спектаклей средств будут отдавать в поддержку ВСУ и волонтерских организаций, в частности, в помогающий фонд «Художественное украинское движение» (МУР) детям-сиротам, детям из малообеспеченных и многодетных семей и детям-переселенцам.
Официальное открытие театра намечено на 16 сентября. В этом месяце в пространстве пройдет восемь представлений. Купить билеты на них можно по ссылке.
Фото: «Театр на Троещине»