Волонтеры отремонтировали туалет в военном медицинском центре Львова и сделали его инклюзивным

138
Валерия Гуржий
share share

В военном медицинском центре Львова волонтеры сделали инклюзивный санитарный узел для бойцов ВСУ.

Об этом сообщил военный ВСУ Мирослав Откович.

Мужчина в январе 2023 года, после травмы в Донецкой области и последующей операции на колене пришел в центр, чтобы пройти ВЛК.

"Здесь я увидел это позорное состояние туалетов, длинные очереди в коридорах и никогда не работающий лифт, поэтому ребята без конечностей прыгали между этажами в поисках нужного врача", - написал он.

Через сообщение в ФБ и последующую проверку Представительство Уполномоченного ВРУ по правам человека во Львовской области по стране прошла цепная реакция. Ему писали из Киева, Житомира, Ивано-Франковска и других городов и говорили, что повсюду ужасно все равно.

"На мой призыв откликнулись волонтеры, с которыми мы вместе заставили администрацию делать изменения и начали действовать сами. Все сделано не на средства государства. Это результат усилий группы львовских айтишников во главе со Степаном Волком. Административные стены помогала ломать Таня Пилипец. Плитку без лишних разговоров и лучшего образца предоставил Петр Гурский", - добавил Мирослав Откович.

По его словам, пример этого туалета показывает, какой на самом деле есть и какой может быть медицинская система ВСУ.

Фото: Мирослав Откович

Опубликовано: 14 сентября 2023
share share
Создали приложение «Аркуші» со стихами украинских поэтов Создали приложение «Аркуші» со стихами украинских поэтов КГГА планирует ограничить максимальную высоту застройки на Подоле КГГА планирует ограничить максимальную высоту застройки на Подоле На крыше нового ТРЦ на Соломенке обустроили футбольное поле вместо спортплощадки На крыше нового ТРЦ на Соломенке обустроили футбольное поле вместо спортплощадки На Троещине открывают первый профессиональный театр На Троещине открывают первый профессиональный театр Куда пойти в Киеве 15-17 сентября: выступления Kola и Tvorchi, фестивали в Garage и Octo Tower, ярмарка винила Куда пойти в Киеве 15-17 сентября: выступления Kola и Tvorchi, фестивали в Garage и Octo Tower, ярмарка винила Четыре украинки вошли в ежегодный рейтинг 100 Next от журнала Time Четыре украинки вошли в ежегодный рейтинг 100 Next от журнала Time На расчистку реки Лыбидь выделили почти 15 млн гривен. На расчистку реки Лыбидь выделили почти 15 млн гривен. Лента Babe, легкая овощная паста и французское розе с поросенкам — планы на вечер Лента Babe, легкая овощная паста и французское розе с поросенкам — планы на вечер
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.