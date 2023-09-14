Волонтеры отремонтировали туалет в военном медицинском центре Львова и сделали его инклюзивным

В военном медицинском центре Львова волонтеры сделали инклюзивный санитарный узел для бойцов ВСУ.

Об этом сообщил военный ВСУ Мирослав Откович.

Мужчина в январе 2023 года, после травмы в Донецкой области и последующей операции на колене пришел в центр, чтобы пройти ВЛК.

"Здесь я увидел это позорное состояние туалетов, длинные очереди в коридорах и никогда не работающий лифт, поэтому ребята без конечностей прыгали между этажами в поисках нужного врача", - написал он.

Через сообщение в ФБ и последующую проверку Представительство Уполномоченного ВРУ по правам человека во Львовской области по стране прошла цепная реакция. Ему писали из Киева, Житомира, Ивано-Франковска и других городов и говорили, что повсюду ужасно все равно.

"На мой призыв откликнулись волонтеры, с которыми мы вместе заставили администрацию делать изменения и начали действовать сами. Все сделано не на средства государства. Это результат усилий группы львовских айтишников во главе со Степаном Волком. Административные стены помогала ломать Таня Пилипец. Плитку без лишних разговоров и лучшего образца предоставил Петр Гурский", - добавил Мирослав Откович.

По его словам, пример этого туалета показывает, какой на самом деле есть и какой может быть медицинская система ВСУ.

Фото: Мирослав Откович