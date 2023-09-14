Создали приложение «Аркуші» со стихами украинских поэтов

Разработали мобильное приложение «Аркуші» с крупнейшей легальной библиотекой украинской поэзии, которую можно читать на смартфоне.

Об этом пишет издание AIN.ua.

Приложение «Аркуші» доступно только для iOS.

В приложении есть стихи и знаменитых, и малоизвестных авторов. Разработчики поделили их по алфавиту. В настоящее время приложение содержит 79 коллекций стихов.

В «Аркушах» можно найти поэзию классиков (Тараса Шевченко, Леси Украинки, Степана Руданского), произведения современников (Остапа Сливинского, Елены Павловой, Мирослава Лаюка) и стихи поэтов нового поколения (Ирины Сажинской, Надежды Глушковой, Павла Щепа).

В каждую коллекцию добавили био автора/авторки. Пользователь может помечать любимые стихи или поэтов смайлом и создавать собственные коллекции. К тому же есть возможность делиться произведениями в соцсетях.

«Аркуші» имеют генератор случайных стихов. С его помощью пользователи могут каждый раз находить в приложении что-нибудь новое.