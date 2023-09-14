Украинские smart-улицы установят на исследовательских пасеках в странах Америки

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Валерия Гуржий
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Украинские smart-улицы установят на исследовательских пасеках в США, Канаде, Аргентине и Бразилии.

Об этом сообщила программа USAID «Экономическая поддержка Украины».

Во время мирового конгресса Apimondia Chile 2023 и выставки “АпиЭКСПО”, которые 4-8 сентября проходили в Чили, компания AmoHive представила разработку – проект «IT-пчеловодство от AmoHive».

Во время мероприятия команда разработчиков провела прямые переговоры с представителями университетов и союзов пчеловодов из США, Канады, Аргентины и Бразилии по размещению на их опытных пасеках smart-улей и их подключению к общей базе данных. Это позволит получить уникальный массив данных о жизни пчел в разных странах, что будет основой для анализа проблемных вопросов и планирования развития мирового пчеловодства.

Компания “AmoHive” создала первую в Украине IT-пасеку в Киевской области и планирует проводить на ее базе обучение по IT-пчеловодству для молодежи в партнерстве с украинскими заведениями аграрного образования.

В конце прошлого года это изобретение получило почетную награду в номинации «Лучшее инновационное и технологическое решение в 2022 г.» на конкурсе European Bee Award.

Основу проекта составляет smart-улей, оборудованный датчиками, работающими автономно при помощи солнечной панели, регулярно передающих комплекс данных к серверу и мобильному приложению. Эти данные аккумулируются и обрабатываются с помощью технологии Big Date анализа. Получение такой информации позволяет пчеловоду заранее реагировать на влажность, температуру в улье, что в конечном итоге приведет к улучшению его работы.

Фото: программа USAID «Экономическая поддержка Украины»

Опубликовано: 14 сентября 2023
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