Вышло в свет первое издание комикса «Мистер Травчик» в поддержку медицинского каннабиса

В Украине вышел первый выпуск социального комикса «Мистер Травчик» художницы Тамары Сафаровой. В нем автор акцентирует внимание на необходимости легализации медицинского каннабиса в Украине.

«Этот проект направлен на повышение осведомленности общественности о каннабисе, его действии и свойствах, а также на развитие критического мышления», — отмечает художница.

Тамара Сафарова решила создать комикс, когда медицинский каннабис помог во время борьбы с синдромом поликистозных яичников. Это гормональное заболевание, возникающее из-за нарушения функции работы гипоталамуса, гипофиза и яичников.

Художница уверена, что каннабис может «стать источником исцеления для нашего общества после Победы, помочь с реабилитацией ветеранов и пополнить бюджет».

Комикс опубликован в технике Riso. Он содержит 20 эпизодов и имеет ограниченный тираж – всего 100 экземпляров. Каждый малыш пронумерован и подписан автором и содержит внутри подарок.

«Мистер Травчик» стоит 420 гривен. Его можно заказать через Instagram Тамары Сафаровой.

Фото: иллюстрации комикса «Мистер Травчик»