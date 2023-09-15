Украинская киноакадемия назвала победителей премии "Золотая Дзига"

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Валерия Гуржий
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Украинской киноакадемии назвали победителей премии "Золотая Дзига".

Победителями стали:

  • Марина Кошкина в номинации "Лучшая женская роль" VI Кинопремии за роль в фильме "С завязанными глазами"
  • Александр Иванов в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" VI Кинопремии получил Александр Иванов за роль в фильме "Стоп-Земля".
  • Лариса Руснак в номинации "Лучшая женская роль второго плана" VI Кинопремии завоевала Лариса Руснак за роль в фильме "С завязанными глазами"
  • Продюсер Максим Наконечный и режиссер Алина Горлова в номинации "Лучший документальный фильм" VI Кинопремии за фильм "Этот дождь никогда не закончится"
  • Максим Нименко в номинации "Лучшая работа художника-постановщика" VI Кинопремии за работу над фильмом "Стоп-Земля"
  • Алексей Кудыма, Николай Костомаро в номинации "Лучшие специальные эффекты" VI Кинопремии за работу над фильмом "Стоп-Земля"
  • Режиссер Анна Дудко и продюсер Елена Голубева в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" VI Кинопремии за ленту "Глубокая вода".

Фото: Kreston Ukraine

Опубликовано: 15 сентября 2023
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