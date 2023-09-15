Возле Площади Украинских Героев открылось заведение с азиатскими напитками YOLO Bubble Tea Bar

На Большой Васильковской полноценную работу начал YOLO Bubble Tea Bar.

Об этом пишет The Village Украина.

С июля заведение работало в тестовом режиме. В баре подают азиатские напитки по классическим рецептам, авторские коктейли с топингами и бабл-ти, адаптированные «под европейский вкус». Также в меню есть лимонады и сладости – моти, макароны и мороженое.

Цены: Классический бабл-ти – 100 грн, шоколадный бабл-ти – 110 грн, банановый матч – 120 грн, карамелато – 120 грн, лимонады – 95 грн, моти – 85 грн, макарон – 70 грн, онигири – 155 грн.

График работы: пн-чт 10:00–20:00, пт-вс 10:00–21:00.

Где: Большая Васильковская, 29

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Фото: YOLO Bubble Tea Bar