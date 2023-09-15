На Галицкой площади демонтировали советские элементы с обелиска в честь города-героя Киева

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Валерия Гуржий
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С обелиска в честь города-героя Киева на Галицкой площади были демонтированы советские элементы.

Об этом написала заместитель главы КГГА Анна Старостенко в своем Facebook .

«Декоммунизация в действии: работники Департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Продолжение следует!» – отметила Старостенко.

Как отмечают в Департаменте, во время выполнения работ убрали звезды на боковых сторонах обелиска и аннотационную доску на русском языке. А также сменили надпись "1941" на "1939" - год, когда началась Вторая мировая война.

Фото: Михайлина Скорик-Шкаровская , Анна Старостенко

Опубликовано: 15 сентября 2023
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