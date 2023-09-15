"Лавка Традиций" украсила продукты картинами украинских художников: что за проект и где купить

"Лавка Традиций" вместе с дизайн-агентством League Design Agency и ОО "Музей современного искусства" запустили просветительский проект "Искусство на полке".
В рамках проекта «переодели» некоторые продукты в упаковку с картинами украинских художников. Теперь, например, на шоколадках Sisters A chocolate изображен «Пейзаж с фигурой» Богомазова.
В целом с сентября по ноябрь на полках четырех киевских "Сильпо" можно найти фермерские продукты с картинами Архипа Куинджи, Ивана Труша, Олексы Новаковского, Александра Богомазова и других.
К проекту присоединились более 10 украинских фермеров-резидентов "Лавки Традиций".
Магазины расположены по адресам:
– ул. Бассейная, 6
– ул. Днепровская набережная, 12
– ул. Кольцевая дорога, 1
– Спортивная площадь, 1А.
Фото: ЛавкаТрадиций