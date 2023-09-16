На Троещине уничтожена уникальная глазированная скульптура "Дюймовочка"

Уникальную глазированную скуптуру "Дюймовочка" уничтожили возле Детской поликлиники №1 Деснянского района.

Об этом в своем Facebook написала Наталья Николаевна.

Детская поликлиника уникальна тем, что над ее художественным убранством работала не одна художница, а несколько мастеров в различных изобразительных техниках.

На фасаде – мозаичное панно авторства Елены Владимировой. Это одна из трех мозаик Троещины. При входе было две, теперь одна глазированная скульптура. Вероятно, авторства гениального киевского художника монументалиста Эрнеста Коткова.

"Председатель манекена вместо оригинальной головы дюймовочки – предварительный жест цинизма со стороны администрации поликлиники", – пишет женщина.

Также в интерьере поликлиники есть целая серия маленьких керамических майолик Дмитрия Толмачев и керамика Николая Мельниченко. Когда-то в 1990-х гг. здесь еще был гобелен Леси Довженко и батик Натальи Бастун. Бассейн также украшен мозаикой.

Фото: Наталья Николаевна , Дмитрий Соловьев