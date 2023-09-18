Возле Арсенальной площади открыли ресторан «Бавовна» с завтраками и гастроужинами.

Возле Арсенальной площади, в помещении бывшего завода «Арсенал» начал работу ресторан авторской кухни «Бавовна».
Владельцы позиционируют заведение как «ресторан-трансформер».
Для приготовления здесь используют сезонные украинские продукты.
До 16:00 заведение предлагает завтраки и обеды, с 12:00 до 18:00 здесь время для Afternoon Tea, а с 18:00 в ресторан можно посетить гастрономический ужин.
Цены: овсяная каша с амарантом, орехами и сыром – 155 грн; рикотники с крем-фрешем, кюли из бузины и маслом из листьев смородины — 215 грн; гранола с кокосовым йогуртом, карамелизированным персиком и тарахоновым маслом — 260 грн; зерновой тост с инжиром, страчетеллой и любистком — 290 грн
Адрес: ул. Князей Острожских, 8
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 22:00
Фото: The Village Украина