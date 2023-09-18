Возле Арсенальной площади открыли ресторан «Бавовна» с завтраками и гастроужинами.

176
Ирина Маймур
share share

Возле Арсенальной площади, в помещении бывшего завода «Арсенал» начал работу ресторан авторской кухни «Бавовна».

Владельцы позиционируют заведение как «ресторан-трансформер».

Для приготовления здесь используют сезонные украинские продукты.

До 16:00 заведение предлагает завтраки и обеды, с 12:00 до 18:00 здесь время для Afternoon Tea, а с 18:00 в ресторан можно посетить гастрономический ужин.

Цены: овсяная каша с амарантом, орехами и сыром – 155 грн; рикотники с крем-фрешем, кюли из бузины и маслом из листьев смородины — 215 грн; гранола с кокосовым йогуртом, карамелизированным персиком и тарахоновым маслом — 260 грн; зерновой тост с инжиром, страчетеллой и любистком — 290 грн

Адрес: ул. Князей Острожских, 8

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 22:00

Instagram

Фото: The Village Украина

Опубликовано: 18 сентября 2023
share share
В центре Львова нашли кыивку, в котором во время Второй мировой могли скрываться евреи В центре Львова нашли кыивку, в котором во время Второй мировой могли скрываться евреи В «Доме с насекомыми» откроют памятникоохранный клуб «Наследие» В «Доме с насекомыми» откроют памятникоохранный клуб «Наследие» Фильм «20 дней в Мариуполе» будет представлять Украину на Оскаре 2024 Фильм «20 дней в Мариуполе» будет представлять Украину на Оскаре 2024 Возле «Олимпийского» открыли кофейню Idealist. Это одиннадцатое заведение сети Возле «Олимпийского» открыли кофейню Idealist. Это одиннадцатое заведение сети На Ярославовом Валу открылся украинский ресторан "Чакры" На Ярославовом Валу открылся украинский ресторан "Чакры" На вокзале Львова установили скульптуру, символизирующую несокрушимость украинцев На вокзале Львова установили скульптуру, символизирующую несокрушимость украинцев В Одессе электротранспорт будет работать во время комендантского часа: на каких маршрутах В Одессе электротранспорт будет работать во время комендантского часа: на каких маршрутах Под Киевом откроют музей старинных автомобилей: когда и где Под Киевом откроют музей старинных автомобилей: когда и где
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.