Возле Арсенальной площади открыли ресторан «Бавовна» с завтраками и гастроужинами.

Возле Арсенальной площади, в помещении бывшего завода «Арсенал» начал работу ресторан авторской кухни «Бавовна».

Владельцы позиционируют заведение как «ресторан-трансформер».

Для приготовления здесь используют сезонные украинские продукты.

До 16:00 заведение предлагает завтраки и обеды, с 12:00 до 18:00 здесь время для Afternoon Tea, а с 18:00 в ресторан можно посетить гастрономический ужин.

Цены: овсяная каша с амарантом, орехами и сыром – 155 грн; рикотники с крем-фрешем, кюли из бузины и маслом из листьев смородины — 215 грн; гранола с кокосовым йогуртом, карамелизированным персиком и тарахоновым маслом — 260 грн; зерновой тост с инжиром, страчетеллой и любистком — 290 грн

Адрес: ул. Князей Острожских, 8

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 22:00

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Фото: The Village Украина