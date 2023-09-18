На Ярославовом Валу открылся украинский ресторан "Чакры"

На Ярославовом Валу, в бывшем помещении азиатского бистро Chang, открылся новый ресторан современной украинской кухни "Чакры".

И в интерьере, и в меню азиатские детали совмещаются с украинскими. Здесь на лице Будды можно заметить украинский орнамент, а в меню найти украинский ремен с куриными кнелями.

Вареники подают вареные и жареные с 4 разными вариантами начинок: с боровиками, картофелем и шиитаке, с мясом кролика и грибами муэр, с мясом и чили, с лососем и щукой.

Есть отдельный "котлетка-бар" с разными видами котлет. Есть даже котлета по-киевски со сливочным маслом и водорослями вакаме. Борщ также готовят трех видов: с телятиной, уткой и жареными грибами шиитаке.