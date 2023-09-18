На Ярославовом Валу открылся украинский ресторан "Чакры"

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Мария Банько
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На Ярославовом Валу, в бывшем помещении азиатского бистро Chang, открылся новый ресторан современной украинской кухни "Чакры".

И в интерьере, и в меню азиатские детали совмещаются с украинскими. Здесь на лице Будды можно заметить украинский орнамент, а в меню найти украинский ремен с куриными кнелями.

Вареники подают вареные и жареные с 4 разными вариантами начинок: с боровиками, картофелем и шиитаке, с мясом кролика и грибами муэр, с мясом и чили, с лососем и щукой.

Есть отдельный "котлетка-бар" с разными видами котлет. Есть даже котлета по-киевски со сливочным маслом и водорослями вакаме. Борщ также готовят трех видов: с телятиной, уткой и жареными грибами шиитаке.

Цены: тюлькаброт с маринованными томатами и чесноком конфи – 275 гривен, вареники с картофелем, боровиками и шиитаке – 225 гривен, украинский рамен – 185 гривен, красный борщ с печеной уткой – 335 гривен, котлета по-киевски с сыром и халапеньо – 365 гривен.
Адрес: Ярославов Вал, 23а
Режим работы: 13:00 – 23:00
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Опубликовано: 18 сентября 2023
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