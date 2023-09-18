Возле «Олимпийского» открыли кофейню Idealist. Это одиннадцатое заведение сети

Возле НСК «Олимпийский» заработала кофейня Idealist. Это уже одиннадцатое заведение сети.

У Idealist есть три вида фильтра. Также здесь можно попробовать кофе, заваренный альтернативными методами (V60, конюшина, аэропресс и «Прикосновение»).

К кофе предлагают хлеб и выпечку собственного производства.

К тому же в заведении есть возможность купить кофе по весу.

Цены: эспрессо – 59 грн, капучино – 69 грн, безлактозный латте – 89 грн, двойной фильтр – 79 грн, масала – 139 грн, лимонад с матчем и огурцом – 129 грн, розовое какао – 89 грн

Адрес: ул. Большая Васильковская, 57-61/3А

Режим работы: 08:00–21:00

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Фото: The Village Украина