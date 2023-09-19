Приложение "BetterMe" запустило программу тренировок для людей с ампутациями

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Валерия Гуржий
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Приложение "BetterMe" совместно с производителем бионических протезов Esper Bionics и Благотворительным фондом Future for Ukraine запустило новый социальный проект — программу тренировок для людей с ампутациями.

35 тренировок разной продолжительности и интенсивности нацелены как на людей, которые проходят реабилитацию и готовятся к установлению протеза, так и на опытных пользователей протезов. Все они смогут тренироваться самостоятельно, дома, просто используя приложение.

Программа Limb Loss Workouts разработана профессиональными физиотерапевтами из Украины и США с 14-ти летним опытом работы, в частности в клинике, сертифицированной Министерством обороны США для реабилитации ветеранов.

Программа будет доступна на украинском и английском языках в приложении BetterMe: Health Coaching. В Украине доступ к приложению бесплатный. Для людей с ампутациями в других странах будет скидка 80% на подписку. Всю прибыль BetterMe передаст на протезирование пострадавших от войны в Украине.

По последним данным, около 50 тысяч украинцев потеряли конечности из-за войны, всего в мире З1 млн человек пережили ампутации.

Фото: BetterMe

Опубликовано: 19 сентября 2023
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