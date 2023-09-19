Пианино "Украина" будут эвакуировать с "горячих точек" и реставрировать: подробности проекта

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Валерия Гуржий
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В сквере на Подоле представили проект Voice of life. Суть проекта – эвакуация пианино «Украина» с горячих точек и последующая реставрация запущенных музыкальных инструментов, производство которых уже давно прекращено в Украине.

Об этом сообщает КГГА.

Как сообщают инициаторы проекта, группа компаний Октава благодаря проекту еще десятки или сотни пианино получат «вторую жизнь» и будут радовать украинцев в разных уголках нашей страны.

Амбасадором проекта выступил украинский автор-исполнитель, композитор и музыкант, основатель и солист Pianoбой Дмитрий Шуров.

Фото: КГГА

Опубликовано: 19 сентября 2023
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