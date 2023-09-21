Сквот-Город: Как во дворике на Терещенковской выращивают овощи и зелень

В киевском сквоте на Терещенковской, 17б уже второй сезон существует городской огород. В самом центре города выращивают помидоры, базилик, перец, клубнику и мяту. Команда городских фермеров использует принципы пермакультуры, а полученный урожай продает на аукционах для закрытия потребностей ВСУ или использует для блюд и напитков сезонного кафе.

Недавно команда проекта "Сквот-Город" презентовала руководство по городскому огородничеству, которое уже заказывают активисты из разных городов. Мы пообщались с соучредителем Squat 17b и Сквот-Город Дарьей Криж и координатором проекта Тамарой Бабаковой о том, как и для чего делать огород в центре города, рассаду от друзей, нашествие слизней и кражи овощей.

Об идее городского огорода

Координатор проекта "Сквот-Город" Тамара Бабакова

Идея основать огород в центре Киева появилась у Дарьи и Тамары в первые месяцы вторжения, когда назревал продовольственный кризис.

“Тогда в Киеве была такая атмосфера, и реально был продовольственный кризис. Огурцы стоили по 150 гривен. Мы были поражены этим всем. Тогда стало ясно, что лето будет непростым и неизвестно, как будут развиваться события. Были поломаны все цепочки снабжения. Мы с этим непосредственно сталкивались каждый день, потому что все еще пытались как-то запускать бар и кафе. Идея о том, что было бы классно выращивать собственные овощи, была не только идеологической, но и практичной”, – вспоминает Тамара.

Дарья – выпускница "Зеленой Академии" фонда им. Гайнриха Белля. Поэтому при вторжении она смогла привлечь грант от фонда на создание городского огорода.

Соучредительница Squat 17b и "Сквот-Город" Дарья Криж

"Когда появилась эта возможность, я обратилась к своей коллеге и подруге Тамаре, которая в Сквоте заботилась о растениях. Она сразу же предложила идею Садов победы. После Второй мировой войны в Британии и других странах люди активно начали заниматься городским огородничеством, и разбивали огороды в самых неожиданных местах, например в воронке из-под авиабомбы”, – рассказывает Дарья.

О месте для огорода

История с местом для огорода началась в 2017 году, когда музей Ханенко получил на баланс землю, на которой стояли незанно возведенные гаражи. Музей инициировал их снос. Однако после работ Киевблагоустройства на территории оставалось много мусора, который никто не убирал. Постепенно люди из Squat 17b начали сами расчищать территорию.

«Мы брали на себя инициативу как группа активистов, расчищали территорию, обустраивали ее растениями: кактусами, виноградом, росшими в бочках. И наши гости из кафе любили выходить во двор, где было много солнца и сидеть там. И когда появилась идея делать городской огород, у нас, по сути, уже была территория, с которой мы работали. Мы знали, что там чисто, нет битого стекла, бытового мусора, оставленного людьми. И этот дворик стал выглядеть как место, о котором заботятся. Поэтому в 2022 году мы поняли, что обустроить именно здесь огород будет логическим решением”, – рассказывает Дарья.

Когда весной люди массово покидали город и наконец убрали автомобили с заднего двора музея, к земельному участку впервые появился доступ.

"Мы поняли, что это возможность что-то сделать", - говорит Тамара.

Это было начало полномасштабной войны, март-апрель, вспоминают девушки. Вся коллекция музея находилась в эвакуации.

“На тот момент не было даже идеи о том, что нужно идти и брать какое-то разрешение, потому что люди массово уезжали из страны. И в то время, когда мы продолжали там находиться, работать и поддерживать какую-то деятельность, обустройство огорода выглядело довольно органично. Конечно, если бы мы делали это сейчас, мы бы пришли в музей с официальным запросом. Но когда в апреле-мае 2022 года в Киев только начинала возвращаться жизнь, мы просто занимались огородом как арт-терапией, не понимая, что будет дальше”, – объясняют они.

Какими примерами вдохновлялись

На создание огорода девушек вдохновили примеры других европейских городов и движение партизанского садоводства.

“Я видела до этого городские огороды в Берлине, высокие кадки в Барселоне, слежу за движением партизанского садоводства. Есть такая вещь как seed bombs, когда люди скатывают шарики из семян, почвы и глины и бросают через заборы на заброшенные участки, или на участки с заброшенной застройкой, и там начинают произрастать растения. Мне всегда нравилась эта идея.

Плюс принцип устойчивого развития предполагает, что общество должно быть устойчивым и с точки зрения продуктовой безопасности, что особенно актуально для Украины, обеспечивающей продуктовую безопасность в других странах также», – говорит Тамара.

Для чего создавать городские огороды

Городские огороды помогают разнообразить рацион, способствуют продуктовой безопасности и снижению нагрузки на пищевую инфраструктуру. Также они создают места для насекомых-опылителей и пищевую базу для птиц .

“На маленький клочок земли размером с одно паркоместо прилетают бабочки, пчелы, птицы, которые охотятся на насекомых. Даже осенью, когда мы полностью убрали огород, там продолжается процесс разложения компоста на грядках, они теплее, чем любое место во дворе. И на эти грядки, на сено, которым мы мульчировали растения, приходят все местные кошки. Я до этого немного сомневалась, работает ли наш компостный биореактор. Но когда увидела, как коты утвердили это логово и лежали там каждое утро, поняла это не фейк”, – рассказывает Тамара.

В Токио на туристической аллее Омотэсандо (Omotesando) несколько лет назад между деревьями начали обустраивать высокие грядки, в том числе с образовательной целью, ведь выяснилось, что многие люди не знают, как выглядят сельскохозяйственные культуры в реальной жизни. То есть, человек видит куст помидора, но пока на нем не висит плод, не понимает, что это помидор.

“Также был очень классный пример, когда Джейми Оливер приходил в школу, показывал детям овощи и просил их сказать, что это. И дети не могли назвать картошку, потому что для них картофель – это палочки для приготовления картофеля фри. Когда он показывал им корнеплод, дети 8-10 лет были просто в шоке. Для них это не было сопоставимо с тем, что у них есть на столе”, – говорит она.



“Это кажется каким-то далеким и неактуальным для нашего общества, потому что мы все украинцы, агро-эльфы, мы всегда были в близком контакте с землей. Однако уже сейчас я вижу, что выросло поколение людей старше 20 лет. Они приходят, видят грядки и не идентифицируют их. Люди скорее вспомнят названия брендов по их логотипам, чем назовут виды деревьев по форме их листьев”, – говорит Тамара.

Контакт с землей также помогает постичь масштабы экологических проблем и наладить серьезное отношение к природе .

“Климат меняется у нас на виду. Когда у нас на огороде в конце июля уже был первый урожай помидоров, моя мама это прокомментировала тем, что, когда она выходила замуж, то пришлось переносить свадьбу на 26 августа, потому что все хотели, чтобы созрели первые помидоры, чтобы их можно было поставить на стол. А мои родители родом из Донецкой области, где солнечных дней больше, и действительно климат более благоприятный. То есть, 40 лет назад первые помидоры только появлялись в конце августа. А сейчас мы уже первые помидоры можем снимать в июле. Вот как изменился климат”, – объясняет Тамара.

Также подобное переосмысление дворов и заброшенных участков создает основу для социального взаимодействия и добрососедских отношений .

Недавно пришел наш приятель Сергей со своей мамой. Она увидела наши помидоры и попросила один на семена. Я понимаю, что это тоже уже наш кадр. В следующем сезоне, я уверена, она тоже приедет на развитие огорода, на обмен семенами. Вот так люди в этот проект и привлекаются”, – объясняет Тамара.

С "друзьями огорода" Дарья и Тамара обмениваются урожаем и рассадой, а также на базе "Сквот-Города" создают сообщество единомышленников.

“У нас появился друг Денис из Княжичей Киевской области. Он подарил нам несколько букетов тархуна, который не всегда можно найти в продаже, и мы весь сезон использовали его на летнем баре. А у Дениса был поддерживающий круг тех, кто увлекается тем, чем и он”, – говорит Дарья.

Что растет на городском огороде

В огороде на Терещенковской произрастает 30 видов растений разных сортов: помидоры, острый перец, клубника, базилик, фасоль, шпинат, мята, лаванда и другие.

“Мы полностью действуем на основе пермакультуры – все наши грядки смешанные. Стараемся отдавать предпочтение растениям, не требующим особого ухода, многолетним растениям. В огороде не используем пестицидов, гербицидов и дополнительных удобрений. Огород сам себя кормит и мы используем отходы из кухни для его удобрения и для биореактора. Эти грядки действуют по схеме теплых грядок Розума. Там создается компостная канавка, формируются валики, там это все разлагается и органические вещества все время подкармливают растения”, – рассказывает координатор проекта Тамара.

Хотя урожай в течение сезона удается получить самый разнообразный, однако для заведения в центре города это недостаточный объем. Поэтому владелицы огорода используют его творчески.

В июне 2022 года первую ягодку клубники из городского огорода продали за 1700 гривен. Деньги направили в поддержку сил ВСУ.

Также на аукционе можно приобрести «Сквот-салат», деньги от продажи которого также направят на ВСУ. В сезон лаванды готовили коктейли. А из острых перцев делают настойку на текиле.

“У нас всегда на летнем баре есть коктейль, который называется «Сквот-город», и, в зависимости от того, что уродило в этом сезоне, мы его всегда украшаем какой-то веточкой съедобного растения, это может быть мята, базилик, цветы календулы», – говорит Дарья.

Трудности с огородом

Хотя технология высоких грядок имеет множество преимуществ и требует меньше ухода, трудности с огородом все равно есть. В этом году огород нуждался в постоянном поливе, с момента высадки до сбора урожая. Занимались огородом два человека.

"Больше занималась наша подруга фотографка Настя Теликова. Она родом из Херсона, выросла в селе, поэтому умеет все делать руками и благодаря ей в этом году огород очень обильно уродил”, – говорит Тамара.

Также городской огород пережил нашествие мексиканских улиток.

“Это нас просто поразило. Я потом узнала, что это уже распространенная проблема в Киевской области. Если есть огород, это отличный топик-стартер. Спроси ее, как у нее, со слизнями, и вы друзья навсегда, потому что это огромная проблема”, – вспоминает Тамара.

Кроме того, из-за отсутствия ограждения и пояснительных табличек, огород систематически обворовывают.

“Оставляем помидор, который планируем пофотографировать для Instagram , а к утру его уже нет. Но мы позиционируем огород как экспериментальный, и это часть эксперимента. Недавно у нас была ситуация, когда люди решили сорвать и попробовать на вкус острый перец. Его просто надкусили и оставили», – рассказывают в команде «Сквот-Города».

Также огород в ближайшее время ждет расформирование. Из-за ракетной атаки россиян на центр города 10 октября 2022 года музей Ханенко получил большие повреждения. До сих пор здание требует замены окон и ремонта крыши. Для этого нужно загнать кран на задний двор именно туда, где расположен огород.

"Поэтому мы работаем над тем, чтобы перенести наш огород в другое место. Как вариант, есть детская площадка, которой почти никто не пользуется. Также наши соседи сказали, что не против, если мы будем пересаживать наши растения в разных частях двора. Мы договорились, что друзья огорода все, что можно забрать домой, чтобы иметь возможность в следующем году все восстановить на прежнем месте. Это достаточно болезненный момент. Девушки из музея плакали, когда сообщали об этом. Для меня это также одна из форм признания в любви к этому проекту, когда ты понимаешь, что огород важен и его любят”, – говорит Тамара.

Планы

Основательницы проекта недавно презентовали руководство городского огородничества "Сквот-Город". Руководство опубликовали в количестве 100 штук, их можно получить в сквоте, также доступна электронная версия . Их уже заказывают активисты из разных городов.

“В прошлом году к нам приехали наши друзья из ОО “Цукор” из Сум. И сейчас, вдохновившись нашим примером, они делают огород в центре своего города и уже имеют собственный урожай помидор. Ко мне также недавно обратилась из кластера Octotower, они тоже хотят делать городской огород.

Так же в Харькове, на территории разрушенного Национального университета, хотят на пару сезонов создать огород, пока не началось восстановление, и они заинтересовались именно нашими высокими грядками, потому что они раньше такого не видели.

Также в планах сделать отрывной календарь "как у бабушки" с красивыми фотографиями и советами людям, которые выращивают помидоры на балконе, когда пора сажать рассаду, собирать, что такое пасынкование и т.д. Также будем дорабатывать мерч”, – рассказывают девушки.

Фото: Анастасия Теликова