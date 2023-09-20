«Довбуш» стал самым кассовым украинским игровым фильмом года

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Ирина Маймур
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Фильм «Довбуш» режиссера Олеся Санина стал самым кассовым украинским игровым фильмом года.

Об этом сообщают на фейсбук-странице фильма.

Отмечается, что за четыре прокатных уикенда фильм собрал в кинотеатрах более 43 миллионов гривен. Ленту посмотрели более 304 тысяч зрителей.

Напомним, что премьера украинского исторического фильма "Довбуш" состоялась 24 августа. Это одна из самых масштабных и дорогих лент за историю украинской киноиндустрии. В сюжете ленты говорится о восстании опришков против польской шляхты.

«Довбуш» купили более 20 стран. В семи он уже появился на экранах кинотеатров.

Фото: кадр из фильма «Довбуш»/«Планета Кино»

Опубликовано: 20 сентября 2023
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