«Довбуш» стал самым кассовым украинским игровым фильмом года

Фильм «Довбуш» режиссера Олеся Санина стал самым кассовым украинским игровым фильмом года.

Об этом сообщают на фейсбук-странице фильма.

Отмечается, что за четыре прокатных уикенда фильм собрал в кинотеатрах более 43 миллионов гривен. Ленту посмотрели более 304 тысяч зрителей.

Напомним, что премьера украинского исторического фильма "Довбуш" состоялась 24 августа. Это одна из самых масштабных и дорогих лент за историю украинской киноиндустрии. В сюжете ленты говорится о восстании опришков против польской шляхты.

«Довбуш» купили более 20 стран. В семи он уже появился на экранах кинотеатров.

Фото: кадр из фильма «Довбуш»/«Планета Кино»