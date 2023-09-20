В Вышгороде в Киевской области открыли новый McDonald’s

McDonald's сегодня открыл новый ресторан в Киевской области.

Он заработал в Вышгороде, сообщили в компании.

Новый ресторан McDonald's был открыт в одноэтажном помещении. Заведение имеет зал и террасу. Зал рассчитан на 131 место, а терраса – на 88.

В новом ресторане установлена система рекуперации, благодаря которой не требуется газоснабжение и отопление.

Ресторан McDrive будет открыт с 07:00 до 22:00. Доставка будет работать с 09:00 до 21:00.

В компании отмечают, что планировали открытие ресторана еще до войны. Строительство продолжили, когда этому стала способствовать ситуация безопасности.

Фото: McDonald's