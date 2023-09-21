Возле метро «Шулявская» открыли паб для мотоциклистов Roadster Pub

На Берестейском проспекте открылся паб для мотоциклистов Roadster Pub.

Здесь предлагают завтраки, супы, салаты, закуски, основные блюда и бургеры. Из напитков есть разливное пиво, крепкий алкоголь, коктейли и шоты.

В заведении планируют проводить мотоциклетные мероприятия, в том числе поездки и тематические праздники. К тому же, в пабе будет звучать живая музыка.

Цены: сырники – 120 грн, шакшука – 120 грн, стейк из свинины – 230 грн, сковорода с грибами – 150 грн, жареные пельмени – 150 грн, бургер с курицей – 195 грн, эспрессо – 30 грн, Whiskey Sour – 240 грн

Адрес: проспект Берестейский, 45

Режим работы: 10:00–22:00 (с воскресенья по четверг), 10:00–23:00 (пятница, суббота)

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Фото: Roadster Pub