На Крещатике открылся "Юджин Фуд Холл" с 6 гастрономическими форматами

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Валерия Гуржий
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Фудхол «Юджин Фуд Холл» с шестью гастрономическими форматами и баром начал работу на Крещатике. Это новый проект ресторатора Евгения Чернышенко.

Об этом пишет The Village Украина .

В трехэтажном фудхоле есть следующие корнеры:

  • "Юджин Бургер";
  • «Юджин Азиатчина»;
  • "Юджин Суши";
  • "Юджин Пицца";
  • "Юджин Шаверма";
  • «Юджин Паста & салат»;
  • "Юджин Бар".

Заведение работает в формате самообслуживания: после заказа за кассой гость получает пейджер, извещающий о готовности блюд. Также можно вызвать менеджера, который поможет сделать заказ.

Также через мобильное приложение «Юджин фуд» можно заказать доставку из всех заведений.

Цены: «Филадельфия» с лососем и авокадо – 289 гривен, пицца «Маргарита» – 185 гривен, шаурма с курицей – 159 гривен, паста пять сыров – 210 гривен, боул с картофелем и баварской сосиской – 149 гривен, лимонад » – 45 гривен, мочи – 99 гривен.

Где: ул. Крещатик, 24

График работы: пн-чт – 10:00-22:00, пт-вс – 11:00-23:00.

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Фото: The Village Украина

Опубликовано: 22 сентября 2023
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