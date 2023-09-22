В Украине отменили 26-й Мангеттенский фестиваль из-за возобновления показов для россиян

134
Валерия Гуржий
share share

26-й Мангеттенский фестиваль короткометражных фильмов не пройдет в Украине. Кинокомпания Артхаус Трафик, которая была организатором показов в украинских кинотеатрах, разрывает отношения с фестивалем и его основателем Ником Мейсоном.

Об этом сообщили в "Артхаусе Трафике".

В этом году главный организатор Мангеттенского фестиваля короткометражных фильмов принял решение возобновить показы для россиян (в 2022 году сеансы в россии были отменены).

Сообщается, что специально для россиян фестиваль организовал онлайн-просмотр с российскими субтитрами более чем в 50 странах мира. Это фактически делает российских зрителей наиболее привилегированными — ни у одного зрителя из любой другой страны нет столь широких возможностей.

При этом среди перечня стран, в которых доступно онлайн-просмотр, есть российская федерация, а в беларуси будут проходить офлайн-показы. Также на сайте фестиваля существует прямая инструкция для резидентов россии, которая объясняет, как обходить подсанкционные платежные системы при покупке билета, что подтверждает ориентированность именно на россиян.

В описании проекта фестиваль также проявляет самоцензуру — уклоняется от объяснения причин прошлогодней паузы для «русскоязычных поклонников», ссылаясь на неназванную сложившуюся ситуацию.

Отмечается, что американский организатор, основатель фестиваля Ник Мейсон проигнорировал аргументы украинского соорганизатора по поводу нецелесообразности и позорности поддержки россии, а также предоставление развлекательного контента ее гражданам, ответственным за вторжение в Украину. Единственным решением Ника Мейсона стало незначительное изменение на сайте фестиваля – онлайн-показы перестали позиционироваться как «показы для россиян», став «показами для русскоязычных».

Мангеттенский фестиваль короткометражных фильмов — событие, ежегодно объединяющее более 100 000 ценителей короткого метра в более чем 500 городах на 6 континентах. Фестиваль интерактивный – победители определяются зрительским голосованием. В этом году событие пройдет в 26 раз. В Украине фестиваль узнаваем, и является одним из самых посещаемых короткометражных фестивалей.

Фото: Unsplash\Jeremy Yap

Опубликовано: 22 сентября 2023
share share
Киевляне призывают разработать механизм утверждения муралов в городе – петиция Киевляне призывают разработать механизм утверждения муралов в городе – петиция Данные о Пунктах несокрушимости будут отображаться в "Дії" Данные о Пунктах несокрушимости будут отображаться в "Дії" На Крещатике открылся "Юджин Фуд Холл" с 6 гастрономическими форматами На Крещатике открылся "Юджин Фуд Холл" с 6 гастрономическими форматами Активисты представили концепцию Soloma Sport, которую предлагают построить вместо ЖК – визуализации. Активисты представили концепцию Soloma Sport, которую предлагают построить вместо ЖК – визуализации. Слово "россия" можно писать с маленькой буквы - Нацкомиссия по стандартам языка Слово "россия" можно писать с маленькой буквы - Нацкомиссия по стандартам языка "Киевзеленстрою" угрожают судом, если они не спилят 90-летний каштан возле Пейзажной аллеи "Киевзеленстрою" угрожают судом, если они не спилят 90-летний каштан возле Пейзажной аллеи Смотрите, как восстанавливают дома во Львове, разрушены из-за российских обстрелов Смотрите, как восстанавливают дома во Львове, разрушены из-за российских обстрелов Сквот-Город: Как во дворике на Терещенковской выращивают овощи и зелень Сквот-Город: Как во дворике на Терещенковской выращивают овощи и зелень
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.