В Украине отменили 26-й Мангеттенский фестиваль из-за возобновления показов для россиян

26-й Мангеттенский фестиваль короткометражных фильмов не пройдет в Украине. Кинокомпания Артхаус Трафик, которая была организатором показов в украинских кинотеатрах, разрывает отношения с фестивалем и его основателем Ником Мейсоном.

Об этом сообщили в "Артхаусе Трафике".

В этом году главный организатор Мангеттенского фестиваля короткометражных фильмов принял решение возобновить показы для россиян (в 2022 году сеансы в россии были отменены).

Сообщается, что специально для россиян фестиваль организовал онлайн-просмотр с российскими субтитрами более чем в 50 странах мира. Это фактически делает российских зрителей наиболее привилегированными — ни у одного зрителя из любой другой страны нет столь широких возможностей.

При этом среди перечня стран, в которых доступно онлайн-просмотр, есть российская федерация, а в беларуси будут проходить офлайн-показы. Также на сайте фестиваля существует прямая инструкция для резидентов россии, которая объясняет, как обходить подсанкционные платежные системы при покупке билета, что подтверждает ориентированность именно на россиян.

В описании проекта фестиваль также проявляет самоцензуру — уклоняется от объяснения причин прошлогодней паузы для «русскоязычных поклонников», ссылаясь на неназванную сложившуюся ситуацию.

Отмечается, что американский организатор, основатель фестиваля Ник Мейсон проигнорировал аргументы украинского соорганизатора по поводу нецелесообразности и позорности поддержки россии, а также предоставление развлекательного контента ее гражданам, ответственным за вторжение в Украину. Единственным решением Ника Мейсона стало незначительное изменение на сайте фестиваля – онлайн-показы перестали позиционироваться как «показы для россиян», став «показами для русскоязычных».

Мангеттенский фестиваль короткометражных фильмов — событие, ежегодно объединяющее более 100 000 ценителей короткого метра в более чем 500 городах на 6 континентах. Фестиваль интерактивный – победители определяются зрительским голосованием. В этом году событие пройдет в 26 раз. В Украине фестиваль узнаваем, и является одним из самых посещаемых короткометражных фестивалей.

Фото: Unsplash\Jeremy Yap